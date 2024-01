Google: «Μαχαίρι» σε εκατοντάδες θέσεις εργασίας

Η Google απολύει εκατοντάδες υπαλλήλους, μηχανικούς και ανθρώπους που εργάζονται στις ομάδες ψηφιακού βοηθού, υλικού, καθώς στοχεύει στην μείωση του κόστους.

Οι εργαζόμενοι που επηρεάστηκαν περιελάμβαναν εκείνους που εργάζονταν στον Βοηθό Google (Google Assistant) που βασίζεται στη φωνή και στην ομάδα υλικού επαυξημένης πραγματικότητας.

Οι περικοπές στις θέσεις εργασίας έρχονται καθώς η βασική επιχείρηση αναζήτησης της Google αισθάνεται μεγάλο ανταγωνισμό από Microsoft και OpenAI.

Tonight, Google began another round of needless layoffs. Our members and teammates work hard every day to build great products for our users, and the company cannot continue to fire our coworkers while making billions every quarter. We won’t stop fighting until our jobs are safe!

— Alphabet Workers Union (AWU-CWA) (@AlphabetWorkers) January 11, 2024