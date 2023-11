Τουρκία: Άλμα στις εξαγωγές σημαντικών υλικών για τον στρατό της Ρωσίας

Αύξηση κατέγραψαν φέτος οι εξαγωγές από την Τουρκία στη Ρωσία 45 υλικών ζωτικής σημασίας για την πολεμική μηχανή της Μόσχας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι εντάσεις μεταξύ της Άγκυρας και των εταίρων της στο ΝΑΤΟ εντείνονται, εν μέσω ανησυχιών ότι η Τουρκία υπομονεύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ευρώπης να περιορίσουν την ικανότητα της Μόσχας να εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε μια ένδειξη του ότι έχει καταστεί προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον να περιορίσει αυτές τις εμπορικές συναλλαγές, ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για θέματα τρομοκρατίας και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, Μπράιαν Νέλσον, θα επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα αυτήν την εβδομάδα.

Αυτό θα είναι το δεύτερο ταξίδι του Νέλσον στην Τουρκία φέτος, εν μέσω ενδείξεων ότι ορισμένα εξαρτήματα διπλής χρήσης — που προσδιορίζονται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ως ιδιαίτερης αξίας για τον πόλεμο — μεταφέρονται απευθείας στη Ρωσία, ακόμη και όταν έχουν χαρακτηριστεί ως εξαρτήματα που προορίζονται για άλλες χώρες.

Turkey’s exports to Russia of goods vital for Moscow’s war machine in Ukraine have soared this year https://t.co/pr1wOEyFbU pic.twitter.com/InEMmwTwjz

— Financial Times (@FT) November 27, 2023