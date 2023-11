Η OpenAI απέλυσε τον Sam Altman: «Χάσαμε την εμπιστοσύνη…»

Ο Sam Altman, από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, είδε την πόρτα της εξόδου από την OpenAΙ, την εταιρεία πίσω από το δημοφιλέστατο chatbot, ChatGPT, το οποίο ίδιο βοήθησε να δημιουργηθεί. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την απόλυση του διευθύνοντος συμβούλου καθώς όπως είπε έχασε την εμπιστοσύνη σε αυτόν ως ηγέτη.

Η Mira Mourati, αλβανικής καταγωγής μηχανικός που βοήθησε στην ανάπτυξη ορισμένων από τα πιο γνωστά προϊόντα της OpenAΙ ως διευθύντρια τεχνολογίας, θα αναλάβει προσωρινά καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου.

«Η αποχώρηση του κ. Altman έρχεται ύστερα από μία διαδικασία επανεξέτασης κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σταθερά ειλικρινής στις επικοινωνίες του με το συμβούλιο, γεγονός που εμπόδιζε την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις ευθύνες του» ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, συμπληρώνοντας: «Το συμβούλιο δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να ηγηθεί».

Ο Sam Altman επιβεβαίωσε με ανάρτησή του την είδηση της αποχώρησής του από την εταιρεία, αλλά δεν θέλησε να απαντήσει στις κατηγορίες περί μη ειλικρινούς επικοινωνίας ή να αναφέρει οποιονδήποτε λόγο για τη σύγκρουσή του με το διοικητικό συμβούλιο. Εστίασε στη θετική εμπειρία που είχε τα χρόνια παραμονής του και πρόσθεσε ότι σύντομα θα ενημερώσει για τα επόμενα βήματά του.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people. will have more to say about what’s next later. 🫡 — Sam Altman (@sama) November 17, 2023

Ο Greg Brockman, πρόεδρος της OpenAI, με ανάρτησή του ανέφερε ότι παραιτείται. Η εταιρεία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι ο Brockman παραιτείται από τη θέση του προέδρου, αλλά θα συνεχίσει να έχει ρόλο στην εταιρεία και θα αναφέρεται στην νέα CEO.

After learning today’s news, this is the message I sent to the OpenAI team: https://t.co/NMnG16yFmm pic.twitter.com/8x39P0ejOM — Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023

Ακολούθησε και δεύτερη ανάρτηση στην οποία δήλωνε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Sam Altman είναι σοκαρισμένοι από αυτό που έκανε το διοικητικό συμβούλιο.

Sam and I are shocked and saddened by what the board did today. Let us first say thank you to all the incredible people who we have worked with at OpenAI, our customers, our investors, and all of those who have been reaching out. We too are still trying to figure out exactly… — Greg Brockman (@gdb) November 18, 2023

Η μετοχή της Microsoft – εταιρείας που έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην OpenAI, βρέθηκε υπό πίεση στον απόηχο της είδησης. Εκπρόσωπος της Microsoft τόνισε ότι «η εταιρεία έχει μακροπρόθεσμη συνεργασία με την OpenAI και παραμένει αφοσιωμένη στην Mira και την ομάδα της καθώς φέρνει την επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης στους πελάτες μας».

Και ο CEO της Microsoft σε ανάρτησή του επεσήμανε ότι η εταιρεία παραμένει αφοσιωμένη στην επένδυσή της.