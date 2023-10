Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ ήθελε να πληρώσει τον Τραμπ για να μην είναι ξανά υποψήφιος

Ο έγκλειστος, πρώην δισεκατομμυριούχος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων», Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, που δικάζεται αύριο στη Νέα Υόρκη, σχεδίαζε να πληρώσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να μην είναι υποψήφιος για την αμερικανική προεδρία το 2024, σύμφωνα με απόσπασμα από βιβλίο που κυκλοφόρησε σήμερα και που δημοσιεύει η Washington Post.

Στο βιβλίο “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”, ο συγγραφέας Μάικλ Λιούις γράφει ότι «ο Μπάνκμαν-Φριντ διερευνούσε τη νομιμότητα να πληρώσει τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ για να μην είναι υποψήφιος πρόεδρος».

«Η ομάδα του Μπάνκμαν-Φριντ είχε δημιουργήσει με κάποιο τρόπο ένα κανάλι με τους συνεργάτες του Τραμπ. Μετά τις πρώτες επαφές, επέστρεψαν με σοκαριστικά νέα: ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να έχει στην πραγματικότητα ένα τίμημα: Πέντε δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είπε στον Σαμ η ομάδα του», υποστηρίζει ο Λιούις στο βιβλίο του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 30χρονος ιδρυτής της FTX σχεδίαζε επίσης να δωρίσει μεταξύ 15 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων στον τότε Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μιτς ΜακΚόνελ για να νικήσει τους «περισσότερους φιλο-Τραμπικούς» υποψηφίους. Στο βιβλίο δεν αναφέρεται πάντως γιατί ο Μπάνκμαν-Φράιντ δεν προχώρησε στα σχέδια.

Ο ιδρυτής του χρεοκοπημένου ανταλλακτηρίου προσάγεται αύριο σε δίκη αντιμετωπίζοντας σωρεία κατηγοριών που επισείουν ποινή κάθειρξης έως και 115 ετών. Η πορεία του Μπάνκμαν-Φριντ προς την αίθουσα του δικαστηρίου ήταν ταραχώδης. Συνελήφθη στις Μπαχάμες τον περασμένο Δεκέμβριο έπειτα από ένταλμα που εξέδωσαν εις βάρος του οι Αμερικανοί εισαγγελείς. Αφού αφέθηκε ελεύθερος με ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων, τέθηκε σε κατ` οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Στη συνέχεια όμως άρχισε να παραβιάζει διάφορους όρους εγγύησης, με αποτέλεσμα να ανακληθεί τελικά η εγγύηση και να μεταφερθεί στο διαβόητο Metropolitan Detention Centre του Μπρούκλιν.

Η δίκη θα ξεκινήσει αύριο με την επιλογή των ενόρκων και αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες. Ο 30χρονος κατηγορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες κορυφαίους επενδυτές στον κόσμο, καθώς και εκατομμύρια πελάτες στο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων FTX, και ότι έκλεψε δισεκατομμύρια δολάρια που του εμπιστεύτηκαν.

Ο Μπάνκμαν-Φριντ απέκτησε παγκόσμια φήμη αφού συγκέντρωσε περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις τρία χρόνια ως επικεφαλής της FTX και δεσμεύτηκε να δωρίσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της προσωπικής περιουσίας.

Η καταστροφή που άφησε πίσω της η πτώχευση της FTX τον Νοέμβριο του 2022 έχει περιγραφεί ως χειρότερη από εκείνη της Enron. Οι Αμερικανοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν το σχέδιο του «μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες στην αμερικανική ιστορία».

Στη δίκη θα δοθούν εκατομμύρια σελίδες αποδεικτικών στοιχείων και πιθανώς θα περιλαμβάνει μαρτυρίες από τους πιο στενούς φίλους του Μπάνκμαν-Φριντ.

Η δίκη αντιπροσωπεύει άλλωστε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τις αρχές των ΗΠΑ στις προσπάθειές τους να επιβάλουν ελέγχους στον παράνομο κόσμο των υπεράκτιων συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. «Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική υπόθεση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δίκη που έχουμε δει στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων», δήλωσε η Σάρα Πολ, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας και συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Evershed Sutherland. «Εάν δεν υπάρξει δικαιοσύνη εδώ για τα θύματα, νομίζω ότι θα είναι πραγματικό πλήγμα. Και νομίζω ότι είναι επικίνδυνο. Πρέπει να βγάλεις από τη βιομηχανία κακούς παίκτες σαν αυτόν».

