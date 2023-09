Παραγωγή ποδηλάτων: Ποια χώρα είναι πρωταθλήτρια στην Ε.Ε. – Η εικόνα στην Ελλάδα

Συνολικά 14,7 εκατομμύρια ποδήλατα παρήχθησαν στην Ε.Ε. το 2022, με την παραγωγή να καταγράφει άνοδο 10% σε σχέση με το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

In 2022, a total of 14.7 million bicycles were produced in the EU.

Biggest producers were:

Portugal (2.7 million units)

Romania (2.6 million)

Italy (2.5 million)

