Κ. Λαγκάρντ: «Σήμα» για διατήρηση του ύψους των επιτοκίων

Με τις γνωστές επισημάνσεις για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική, ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου η επικεφαλής, Κριστίν Λαγκάρντ, εκτιμώντας πως «ο πληθωρισμός για μείνει ψηλά για πολύ καιρό».

Επανέλαβε πάντως πως «είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε τον πληθωρισμό στον στόχο» και προσέθεσε πως «θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα μέσα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στον στόχο του 2%».

«Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδα τα οποία, αν διατηρηθούν για επαρκώς μακρό χρονικό διάστημα, θα έχουν σημαντική συμβολή στην έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο (2%)».

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης. Κατά συνέπεια, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα αυξηθούν σε 4,50%, 4,75% και 4,% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

«Όλες οι αποφάσεις», διευκρίνισε η κ. Λαγκάρντ, «ελήφθησαν βάσει των τωρινών δεδομένων για την οικονομία» και «βάσει των εκτιμήσεων για υψηλότερες τιμές ενέργειας».

«Οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό περιλαμβάνουν πιθανές νέες ανοδικές πιέσεις στο κόστος της ενέργειας και των τροφίμων», τόνισε. «Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και γενικότερα η εξελισσόμενη κλιματική κρίση θα μπορούσαν να ωθήσουν τις τιμές των τροφίμων σε υψηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα», προειδοποίησε

«Μια διαρκής άνοδος των προσδοκιών για τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο μας ή υψηλότερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις στους μισθούς ή τα περιθώρια κέρδους θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα, μεταξύ άλλων και μεσοπρόθεσμα. Αντίθετα, η ασθενέστερη ζήτηση – για παράδειγμα λόγω ισχυρότερης μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής ή επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος εκτός της ζώνης του ευρώ – θα οδηγούσε σε χαμηλότερες πιέσεις στις τιμές, ιδίως μεσοπρόθεσμα».

To σημαντικό ωστόσο είναι η προειδοποίηση της Κριστίν Λαγκάρντ προς τις κυβερνήσεις αναφορικά με τα μέτρα στήριξης: «(αυτά) θα πρέπει να στοχεύουν στην παραγωγικότητα και όχι στις παροχές που τροφοδοτούν απλά τον πληθωρισμό».

Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ για τη ζώνη του ευρώ του Σεπτεμβρίου, ο μέσος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 5,6% το 2023, 3,2% το 2024 και 2,1% το 2025. Πρόκειται για προς τα πάνω αναθεώρηση για το 2023 και το 2024 και προς τα κάτω αναθεώρηση για το 2025.

