Κομισιόν: Προβλέπει ύφεση στη Γερμανία για το 2023 – Μειωμένη δυναμική στην Ευρωζώνη

Προς τα κάτω αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τη δυναμική της οικονομίας της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κομισιόν στις θερινές προβλέψεις της, σε σύγκριση με τις εαρινές προβλέψεις που είχαν δημοσιευθεί τον Μάιο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης κατά 0,8% το 2023 (από 1,1% στις εαρινές προβλέψεις) και 1,3% το 2024 (από 1,6%). Για την Ε.Ε. προβλέπεται ανάπτυξη 0,8% το 2023 (από 1%) και 1,4% το 2024 (από 1,7%).

The @EU_Commission has today presented the 🌻 Summer 2023 interim #ECForecast.

The EU economy continues to grow, albeit with reduced momentum. Inflation is expected to continue to decline. 📉

⬇️ See our forecast projections ⬇️

— EU Economy & Finance (@ecfin) September 11, 2023