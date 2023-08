Οι δισεκατομμυριούχοι που μισούν αυτό που λατρεύουν ο Έλον Μασκ και ο Τζεφ Μπέζος

Δεν περνάει μία μέρα που να μην πρωταγωνιστούν στην επικαιρότητα κάποιος από τους Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος ή Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Πολλές φορές και οι τρεις μαζί. Ακόμη και ο Μπερνάρ Αρνό αρχίζει, αν και πιο χαμηλών τόνων, να γίνεται ολόενα και πιο γνωστός στο ευρύ κοινό. Και τούτο γιατί με επίσημες ανακοινώσεις, συνεντεύξεις αλλά και την παρουσία τους στα social media διοχετεύουν συνεχώς πληροφορίες στα μέσα όχι μόνο για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αλλά και για την προσωπική τους ζωή.

Ξέρουμε για τα φλερτ, τους γάμους, τους χωρισμούς τους, τα περίεργα ονόματα των παιδιών τους, τις διακοπές τους, τις πάσης φύσεως συνήθειές τους, τις ενδο-οικογενειακές διαμάχες, τις συγκρούσεις τους με άλλους επιχειρηματίες. Κάποιοι άλλοι όμως στην τάξη των δισεκατομμυριούχων φροντίζουν για το ακριβώς αντίθετο: να μένουν σταθερά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με αποτέλεσμα να γνωρίζουμε ελάχιστα για αυτούς.

Ακολουθεί ένα δείγμα από μερικούς από τους πιο μυστικοπαθείς δισεκατομμυριούχους του κόσμου, για τους οποίους το Business Insider χρησιμοποιεί τον όρο stealth wealth.

Φίλιπ Ανσουτς

Πιθανώς να έχετε ξανακούσει για το Coachella, αλλά ο άνθρωπος πίσω από το φεστιβάλ είναι πολύ λιγότερο γνωστός.

Γνωρίστε τον Φίλιπ Ανσουτς, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί «ο πιο απομονωμένος δισεκατομμυριούχος της Αμερικής». Η περιουσία του ανέρχεται στα 10,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Ο 83χρονος είναι ιδιοκτήτης της Anschutz Entertainment Group, η οποία είναι η μητρική εταιρεία του φεστιβάλ Coachella.

Η AEG διαθέτει πολλές αθλητικές ομάδες, διευθύνει περισσότερα από 100 κλαμπ, θέατρα και γήπεδα σε όλο τον κόσμο και παράγει ή διευθύνει περισσότερα από 25 μουσικά φεστιβάλ.

Πριν ασχοληθεί με τη διασκέδαση, ο Ανσουτς έβγαζε τα χρήματά του από το πετρέλαιο και τους σιδηρόδρομους. Ανακάλυψε ένα κοίτασμα πετρελαίου στα σύνορα Γουαϊόμινγκ-Γιούτα το 1979 και τρία χρόνια αργότερα, η Mobil αγόρασε το μισό από αυτό για 500 εκατομμύρια δολάρια.

Στη δεκαετία του 1980 αγόρασε το Rio Grande Railroad και το Southern Pacific Railroad και τα πούλησε το 1995 για 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια διατηρώντας το δικαίωμα να τοποθετεί καλώδια οπτικών ινών σε αυτά.

Το 2019, το Forbes ανέφερε πώς ήταν ένας από τους δύο μόνο άνδρες που ήταν στην ετήσια κατάταξή του με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς κάθε χρόνο από το 1982. (Ο άλλος ήταν ο μεγιστάνας του πετρελαίου, Γουίλιαμ Χέρμπερτ Χαντ).

Παρά την τακτική εμφάνισή του στις λίστες δισεκατομμυριούχων έχει αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας και έχει δώσει μόνο δύο συνεντεύξεις τύπου σε όλη την καριέρα του, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Eίναι κάπως σαν τον Μάγο του Οζ» είχε γράψει ο οικονομολόγος Τζακ Κίσερ στους Los Angeles Times το 2006. «Είναι ο άνθρωπος πίσω από την κουρτίνα που τραβάει τους μοχλούς. Κανείς δεν τον βλέπει, ωστόσο έχει τεράστιο αντίκτυπο στο Λος Άντζελες».

Φρέντερικ και Ντέιβιντ Μπάρκλεϊ

Ο Βρετανός Φρέντερικ Μπάρκλεϊ είναι σήμερα 88 ετών, ενώ ο δίδυμος αδελφός του, Ντέιβιντ, πέθανε το 2021.

Το 2020, πριν από το θάνατο του Ντέιβιντ, τα αδέρφια υπολογιζόταν ότι είχαν αθροιστικά πλούτο 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με τα χρόνια, η αυτοκρατορία των Μπάρκλεϊ είχε επεκταθεί σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, Very (παλαιότερα γνωστής ως Shop Direct), της εφημερίδας The Daily Telegraph και του ξενοδοχείου The Ritz στο Λονδίνο.

Ωστόσο, πολλά σχετικά με την προέλευση και την οικοδόμηση της αυτοκρατορίας των Μπάρκλεϊ παραμένουν άγνωστα, με το Forbes να αποκαλεί τους αδελφούς «τους πιο διαβόητα απομονωμένους δισεκατομμυριούχους του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Είμαστε ιδιωτικοί για οτιδήποτε κάνουμε», είπε κάποτε ο Ντέιβιντ σε ένα σπάνιο δημόσιο σχόλιο. «Πηγάζει από τη φιλοσοφία μας να μην μιλάμε για τον εαυτό μας, ή να ισχυριζόμαστε πόσο έξυπνοι είμαστε, ή να καυχιόμαστε για το πόσο επιτυχημένοι ήμασταν. Θα ισχυριζόμασταν, ούτως ή άλλως, ότι ήμασταν πιο τυχεροί από πολλούς άλλους».

«Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι σε ό,τι κάναμε», είπε ο Φρέντερικ, λίγο μετά τον θάνατο του αδελφού του. «Ήμασταν δίδυμοι από την αρχή μέχρι το τέλος. Εκείνος ήταν το δεξί χέρι στα αριστερά μου και εγώ το αριστερό του χέρι στα δεξιά του. Θα ξανασυναντηθούμε».

Η οικογένεια Κάργκιλ – Μακμίλαν

Με μια αυτοκρατορία τροφίμων που εκτείνεται σε επτά γενιές, η οικογένεια διευθύνει την Cargill, μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες των ΗΠΑ βάσει εσόδων. Ήταν η όγδοη πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο σε κατάταξη του Bloomberg τον Οκτώβριο του 2022 και περιλαμβάνει 12 δισεκατομμυριούχους, όπως αναφέρει το Forbes.

Η Πολίν Μακμίλαν θεωρείται ότι έχει το μεγαλύτερο μερίδιο.

Έχοντας ιδρυθεί το 1865 ως αποθήκη σιτηρών η Cargill εξακολουθεί να είναι συνώνυμο των αγροτικών προϊόντων και ειδών διατροφής, αλλά έχει επεκταθεί σε πολύ διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τα φάρμακα, οι μεταφορές, τα logistics, αλλά και η διαχείριση ρίσκου.