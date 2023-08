Moody’s: Υποβάθμισε το αξιόχρεο 10 αμερικανικών τραπεζών – Αρνητική προοπτική για 11 άλλες

Ο οίκος Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα πολλών μικρών και μεσαίων αμερικανικών τραπεζώνsv ενώ έθεσε πολλά μεγάλα ονόματα της Wall Street υπό παρακολούθηση

Ο οίκος μείωσε τις αξιολογήσεις 10 τραπεζών κατά μία βαθμίδα, ενώ οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όπως η Bank of New York Mellon η U.S. Bancorp, η State Street, η Truist Financial, η Cullen/Frost Bankers και Northern Trust είναι επίσης αντιμέτωπες με την προοπτική υποβάθμισης.

Η Moody’s άλλαξε τις προοπτικές σε αρνητικές για 11 τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Capital One, Citizens Financial και Fifth Third Bancorp.

“Οι αμερικανικές τράπεζες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επιτοκιακούς κινδύνους και κινδύνους διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού-παθητικού (ALM) με επιπτώσεις στη ρευστότητα και το κεφάλαιο. Οι εξελίξεις στη νομισματική πολιτική αποστραγγίζει τις καταθέσεις , ενώ τα υψηλότερα επιτόκια συμπιέζουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων σταθερού επιτοκίου”, αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s Jill Cetina και Ana Arsov στο συνοδευτικό ερευνητικό σημείωμα.

“Εν τω μεταξύ, τα αποτελέσματα πολλών τραπεζών στο β’ τρίμηνο έδειξαν αυξανόμενες πιέσεις κερδοφορίας που θα μειώσουν την ικανότητά τους να δημιουργούν εσωτερικά κεφάλαια.

Αυτό συμβαίνει καθώς μια ήπια ύφεση στις ΗΠΑ διαφαίνεται στον ορίζοντα για τις αρχές του 2024 και η ποιότητα του ενεργητικού αναμένεται να επιδεινωθεί, ειδικά ως προς τα χαρτοφυλάκια ακινήτων και δή εμπορικών ακινήτων (CRE) ορισμένων τραπεζών”.

«Ευάλωτες σε ξαφνικές απώλειες της εμπιστοσύνης της αγοράς»

Οι περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο νωρίτερα φέτος, αφού η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Signature Bank προκάλεσε ένα κύμα φυγής καταθέσεων σε ολόκληρο τον τομέα. Ο πανικός εξαπλώθηκε τελικά στην Ευρώπη και οδήγησε στην επείγουσα διάσωση του ελβετικού κολοσσού Credit Suisse από την εγχώρια αντίπαλο UBS.

Αν και οι αρχές κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η Moody’s προειδοποίησε ότι οι τράπεζες με σημαντικές μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που δεν καταγράφονται από τους εποπτικούς δείκτες κεφαλαίου τους μπορεί να εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε ξαφνικές απώλειες της εμπιστοσύνης της αγοράς ή των καταναλωτών σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αύξησε και τον Ιούλιο το επιτόκιο δανεισμού αναφοράς της στο εύρος 5,25%-5,5%, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

“Αναμένουμε ότι οι κίνδυνοι ALM των τραπεζών θα επιδεινωθούν από τη σημαντική αύξηση του επιτοκίου πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, καθώς και από τη συνεχιζόμενη μείωση των αποθεματικών του τραπεζικού συστήματος στη Fed και συνεπώς, των καταθέσεων λόγω της συνεχιζόμενης ποσοτικής σύσφιξης”, αναφέρει η Moody’s στην έκθεση.

naftemporiki.gr