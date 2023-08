E.E.: Αγγίζει τα προ πανδημίας επίπεδα η παραγωγή μπύρας – Οι πρωταγωνίστριες χώρες

Ανοδικά κινήθηκε το 2022 η παραγωγή μπύρας στις χώρες της Ε.Ε., με τη Γερμανία να διατηρεί τα σκήπτρα ως η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή του δημοφιλούς ποτού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, πέρυσι οι χώρες της Ε.Ε. παρήγαγαν σχεδόν 34,3 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με αλκοόλ και 1,6 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας που περιείχε αλκοόλ λιγότερο από 0,5% ή δεν είχε καθόλου αλκοόλη.

In 2022, EU countries produced almost 34.3 billion (bn) litres of beer.

Top beer producers:

Germany (7.6 bn litres; 22.2% of the total EU production)

Spain (3.9 bn litres; 11.5%)

Poland (3.7 bn litres; 11.0%)

