SpaceX: Ο νεότερος εργαζόμενος της εταιρείας του Έλον Μασκ είναι 14 ετών

Ο 14χρονος Καϊράν Κουάζι θα αποφοιτήσει αυτόν τον μήνα από το πανεπιστήμιο της Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια. Άρχισε να σπουδάζει πληροφορική και μηχανική σε ηλικία 11 ετών και, παρά τη νεαρή του ηλικία, θα ενταχθεί στη SpaceX του Έλον Μασκ ως μηχανικός λογισμικού.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn την Πέμπτη, o 14χρονος ανέφερε ότι «θα γίνω μέλος της πιο cool εταιρείας στον πλανήτη ως μηχανικός λογισμικού στην ομάδα μηχανικών της Starlink».

Ο Κουάζι είναι το νεότερο άτομο που αποφοιτάει από τη σχολή μηχανικών του Πανεπιστημίου Σάντα Κλάρα, σύμφωνα με τους Seattle Times. Πλέον, σχεδιάζει να μετακομίσει από το Πλέζαντον της Καλιφόρνια με τη μητέρα του στο Ρέντμοντ της Ουάσιγκτον, για να ξεκινήσει δουλειά στη SpaceX.

Bay Area native Kairan Quazi is an exceptional 14-year-old who will soon become the youngest graduate in the history of Santa Clara University. Quazi landed his first job as a software engineer for SpaceX which he’ll be starting next month. https://t.co/QTHrGAQdAz pic.twitter.com/WDWjsL8aLc

