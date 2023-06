Κίνημα FIRE: Οι 27χρονοι της Gen Z σκέφτονται την… πρόωρη συνταξιοδότηση. Αλλά μπορούν;

Είναι τουλάχιστον αφελές, μετά από κάποια λίγα χρόνια εργασιακού βίου να αποφασίζεις ότι η δουλειά δεν είναι για σένα και πως ήρθε η ώρα να την εγκαταλείψεις.

Η Gen Z είναι η τελευταία γενιά που ανακαλύπτει το κίνημα FIRE ή Financial Independence Retire Early (Οικονομική ανεξαρτησία και πρόωρη συνταξιοδότηση).

Το κίνημα FIRE αντιπροσωπεύει έναν τρόπο ζωής που στόχο έχει την οικονομική ανεξαρτησία. Οι θιασώτες του FIRE συνήθως υιοθετούν ένα σύστημα «ακραίας» αποταμίευσης και επενδύσεων.

Απώτερος σκοπός ειναι να σταματήσουν να δουλεύουν ή να φύγουν από μια δουλειά που τους καταπιέζει, να ακολουθήσουν ένα όνειρο και να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους.

Και εδώ βρίσκεται το πρόβλημα.

Περίπου το 37% των Gen Zers που δηλώνουν ότι ανήκουν στο FIRE δεν έχουν καμία απολύτως αποταμίευση για τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της πλατφόρμας στρατηγικής της κατανάλωσης Credit Karma.

Περισσότεροι από τους μισούς διεκδικούν ήδη την ιδιότητα του μέλους του κινήματος, παρά τα ελάχιστα χρόνια εργασίας τους.

Εξάλλου οι… γηραιότεροι της Gen Z είναι μόλις 27 ετών οπότε είναι πιθανό κάποιοι από τους ερωτηθέντες να φοιτούν ακόμη στο κολέγιο.

Αλλά η ιδέα ότι το 37% των ανθρώπων που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα ενώ δεν έχουν καλά καλά ξεκινήσει την επαγγελματική τους πορεία, ίσως δεν ειναι εντελώς παράδοξη. Έχει να κάνει με τις αισιόδοξες αυταπάτες που είναι σύμφυτες με τις νεαρές ηλικίες.

Το να γίνει για παράδειγμα κάποιος, διάσημος ως influencer και να κερδίζει εξαφήφιο μισθό μέσα σε λίγα χρόνια είναι μεσα στην σφαίρα του πιθανού.

Υψηλά χρέη

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η γενιά Z έχει φοιτητικό χρέος που είναι 13% υψηλότερο από αυτό που αντιμετώπιζαν οι millennials στην ηλικία τους. Και ενώ ο νόμος CARD Act του 2009 μπορεί να τους βοήθησε να αποφύγουν το χρέος των πιστωτικών καρτών, στην μέγγενη των οποίων οι millennials έπεσαν από νωρίς, οι προσφορές Buy Now Pay Later τους έστησαν την τέλεια παγίδα μέσα στην πανδημία.

Τα συνολικά μέσα επίπεδα χρέους της γενιάς Z, αυξήθηκαν κατά 24,3% μεταξύ 2020 και 2022, σκαρφαλώνοντας από 16.043 δολάρια σε 25.851 δολάρια.

Ίσως φαίνεται αντιφατικό, αλλά η μάχη με την οικονομική κρίση στις αρχές της εικοσαετίας κάνει ένα κίνημα όπως το FIRE ελκυστικό.

Κάθε- προηγούμενη – γενιά υιοθέτησε το FIRE για τους δικούς της λόγους. Η γενιά X είχε ήδη περάσει αρκετό χρόνο στην αγορά εργασίας, είχε απογοητευτεί από την μακροχρονη σκληρή δουλειά που είχε μπροστά της, μέχρι τη στιγμή που βιβλία όπως το Your Money or Your Life και τα οικονομικά blogs έκαναν δημοφιλές το κίνημα.

Οι Millennials από την πλευρά τους, κληρονόμησαν μια ασταθή αγορά εργασίας, γεγονός που τροφοδότησε την επιθυμία τους να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για μια δυναμική που είναι ισχυρή και με τη γενιά Z.

Το FIRE κανονικοποιεί, ακόμη και εξυμνεί την προοπτική συνταξιοδότησης, και παρακινεί τους οπαδούς του να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους.

Όλα βέβαια είναι εφικτά εφόσον το εισόδημά είναι επαρκές και σου επιτρέπει να αποταμιεύσεις ένα μεγαλύτερο ποσοστό, χωρίς να στερηθείς τις μικρές, αγαπημένες συνήθειες.

Πολλοί καταφεύγουν σε ακραίες λύσεις αποταμίευσης που τους αναγκάζουν να στερηθούν καθημερινές μικρές απολαύσεις.

Ίσως τελικά έχουν δίκιο όσοι ασκούν έντονη κριτική χαρακτηρίζοντας το Fire ως μοντέλο των πλουσίων, καθώς είναι δύσκολο να αποταμιεύσει κανείς τα μεγάλα ποσά που χρειάζονται, με χαμηλά εισοδήματα.

