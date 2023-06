Ο Έλον Μασκ δεν είναι πια CEO του Twitter

Ο Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, καθώς η Λίντα Γιακαρίνο έπιασε δουλειά τη Δευτέρα.

«Συνέβη-η πρώτη μέρα στα βιβλία!», έγραψε στο Twitter, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

It happened — first day in the books!

Stay tuned…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 6, 2023