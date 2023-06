Οι online τράπεζες κέρδισαν το στοίχημα των καταθέσεων

Οι online τράπεζες πέτυχαν μέσα στο 2023 κάτι που αποδείχθηκε σκληρή δοκιμασία για πολλά παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Εξασφάλισαν περισσότερες καταθέσεις από όσες έχασαν.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους οι καταθέσεις σε μεγάλες περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, όπως οι US Bank, Truist Financial και Citizens Financial ήταν μειωμένες σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Σε μικρότερες περιφερειακές τράπεζες, όπως οι Western Alliance και PacWest, βυθίστηκαν. Οι πελάτες απέσυραν μαζικά τις αποταμιεύσεις τους.

Ωστόσο το ίδιο διάστημα οι καταθέσεις ήταν αυξημένες κατά 25% στην Ally Financial και στη Marcus της Goldman Sachs που δεν έχουν κανένα φυσικό υποκατάστημα. Ήταν επίσης αυξημένες στην Capital One, που έχει τα λιγότερα υποκαταστήματα από κάθε άλλη μεγάλη περιφερειακή τράπεζα των ΗΠΑ, αλλά ένα πολύ ισχυρό δίκτυο online banking. Καθώς δεν έχουν να πληρώσουν για ενοίκια, υπαλλήλους ή και τον εξοπλισμό που απαιτεί ένα φυσικό υποκατάστημα, αυτές οι τράπεζες έχουν το περιθώριο να προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις των πελατών τους.

Οι περιφερειακές τράπεζες έρχονται αντιμέτωπες με ένα δίδυμο πρόβλημα. Η κατάρρευση μίας σειράς μεσαίου μεγέθους τραπεζών ταρακούνησε πολλούς πελάτες και τους έκανε να θελήσουν να μεταφέρουν τα χρήματά τους σε τραπεζικούς κολοσσούς. Επιπλέον καθώς η.Federal Reserve αυξάνει τα επιτόκια, αρκετοί αποσύρουν τις αποταμιεύσεις τους από τους καταθετικούς λογαριασμούς και τις τοποθετούν σε κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (money market funds) για υψηλότερες αποδόσεις. Συνολικά οι καταθέσεις των αμερικανικών τραπεζών το πρώτο τρίμηνο του έτους κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση όλων των εποχών, σύμφωνα με στοιχεία του FDIC.

Ακόμη και οι πλέον ισχυρές τράπεζες δεν είναι αλώβητες έναντι της δίψας των καταθετών για υψηλότερες αποδόσεις. Τόσο στην Bank of America όσο και στη Wells Fargo οι καταθέσεις το πρώτο τρίμηνο ήταν ελαφρώς μειωμένες. και τούτο παρά το γεγονός ότι προσέλκυσαν καταθέσεις που έφυγαν από μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα. Εξαίρεση αποτέλεσε η JPMorgan της οποίας οι καταθέσεις αυξήθηκαν 2%.