Τιμ Μαγιόπουλος: Ποιος είναι ο Έλληνας που αναλαμβάνει να «αναστήσει» τη Silicon Valley Bank

Ο Ελληνικής καταγωγής Τιμ Μαγιόπουλος διορίστηκε νέος επικεφαλής της πτωχευθείσας Silicon Valley Bank, από την διαχειριστική αρχή Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Γεννημένος στις 7 Μαρτίου 1959, ο 64χρονος Τίμοθι Μαγιόπουλος είναι Ελληνο-αμερικανός επιχειρηματίας και δικηγόρος.

Ο πατέρας του Χάρι Μαγιόπουλος ήταν τεχνικός αεροσκαφών και συνδικαλιστικό στέλεχος στην United Auto Workers. Έλαβε πτυχίο Νομικής από το πανεπιστήμιο Κορνέλ το 1980 και έκανε το διδακτορικό του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, το 1984.

Μετά τη νομική σχολή, ο Μαγιόπουλος εργάστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης (1984-1986), στο δικηγορικό γραφείο Ντέιβις Πολκ & Γουόρντελ.

Ο Μαγιόπουλος υπηρέτησε ως διευθύνων σύμβουλος και ανώτερος αναπληρωτής γενικός σύμβουλος στην Americas of Credit Suisse First Boston (2000-2001) και ως διευθύνων σύμβουλος και γενικός σύμβουλος για της Deutsche Bank AG (2002-2004). Έγινε εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γενικός σύμβουλος της Bank of America το 2004.

Ο Μαγιόπουλος εντάχθηκε στη Fannie Mae το 2009 ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος. Το 2011, ονομάστηκε ένας από τους 500 δικηγόρους με τη μεγαλύτερη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες.Το 2012 έγινε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fannie Mae. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Fannie Mae, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα σε ετήσια βάση και έδινε περισσότερα από 167 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα.

Τo 2017, ο Μαγιόπουλος έλαβε το βραβείο Glassdoor Employees’ Choice Award, που δίνεται στους CEOs με την υψηλότερη βαθμολογία μετά από αξιολόγηση από τους τους υπαλλήλους τους. Έλαβε βαθμολογία αποδοχής 92% από υπαλλήλους πλήρους και μερικής απασχόλησης. Από τις 700.000 εταιρείες που εξετάστηκαν στο Glassdoor, η μέση βαθμολογία έγκρισης CEO είναι 67%.

Ο Μαγιόπουλος είναι παντρεμένος με την Εϊμι Λέφκοφ και έχουν δύο παιδιά.