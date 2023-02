Ε. Μασκ: «Δόξα τον Θεό» αθωώθηκε από την κατηγορία της εξαπάτησης των μετόχων της Tesla

“Δόξα τον Θεό, η σοφία του λαού επικράτησε!” έγραψε ο Έλον Μασκ στο Twitter, μετά την ετυμηγορία των ενόρκων στο Σαν Φρανσίσκο που αποφάνθηκαν την Παρασκευή ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla δεν χειραγώγησε τους επενδυτές σχετικά με εξαγορά της Tesla που τελικά δεν έγινε ποτέ.

Στις 7 Αυγούστου του 2018, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι είχε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να πληρώσει για μια πιθανή εξαγορά της Tesla στα 420 δολάρια ανά μετοχή.

“Σκέφτομαι να αγοράσω την Tesla $420. Xρηματοδότηση, εξασφαλισμένη.» ανέφερε στην ανάρτησή του

Thank goodness, the wisdom of the people has prevailed!

I am deeply appreciative of the jury’s unanimous finding of innocence in the Tesla 420 take-private case.

— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2023