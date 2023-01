Μασκ: Ξεκινά η δίκη για το tweet για την Tesla που του κόστισε 20 εκατ. δολάρια

Την Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη σχετικά με ένα tweet του Elon Musk, στο οποίο ισχυριζόταν ότι θα εξαγοράσει την Tesla με 72 δισ. δολάρια (58,7 δισ. λίρες). Ο Musk έχει μηνυθεί από τους μετόχους της Tesla, οι οποίοι λένε ότι χειραγώγησε την τιμή της μετοχής της εταιρείας, σύμφωνα με το BBC.

Το 2018, έγραψε στο Twitter ότι είχε “εξασφαλίσει χρηματοδότηση” για να ιδιωτικοποιήσει την αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, η χρηματοδότηση δεν εξασφαλίστηκε – και η Tesla δεν ιδιωτικοποιήθηκε. Οι μέτοχοι υποστήριξαν ότι έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια λόγω του tweet, αφού η τιμή της μετοχής έπεσε κατακόρυφα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ωστόσο, υποστήριξε ότι πίστευε πως είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και ότι δεν διέπραξε απάτη με κινητές αξίες.

Εάν οι ένορκοι του Σαν Φρανσίσκο αποφανθούν υπέρ των μετόχων, ο Μασκ ενδέχεται να κληθεί να καταβάλει αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Έχει ήδη καταβάλει 20 εκατ. δολάρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για το tweet της 7ης Αυγούστου 2018, ενώ η Tesla έπρεπε να καταβάλει άλλα 20 εκατ. δολάρια. Η SEC απομάκρυνε επίσης τον Musk από πρόεδρο της Tesla ως αποτέλεσμα του tweet.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018