Κομισιόν: Εισηγείται εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής της στην Ουκρανία, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι της στο Γερμανικό Πρακτορείο χθες.

Το έκτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ στη Μόσχα θα απαγορεύσει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και προβλέπει σταδιακό τερματισμό της κατανάλωσής του από τις χώρες μέλη.

Το μέτρο θα εγγραφεί στη νέα ομοβροντία κυρώσεων που αναμένεται να ανακοινώσουν οι Βρυξέλλες, έπειτα από εβδομάδες εντατικών διαπραγματεύσεων, καθώς αρκετά από τα 27 κράτη μέλη πρόβαλαν αντιρρήσεις εξαιτίας του αντίκτυπου της απόφασης αυτής στις οικονομίες τους.

Αρχικά, η Γερμανία αντιστεκόταν στην επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, παρά τις επικρίσεις από την Ουκρανία. Όμως πλέον το Βερολίνο τάσσεται υπέρ του μέτρου, αφού μπόρεσε να βρει εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού με αργό.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα του μείωσε την προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία, που αποτελούσαν το 35% της συνολικής ποσότητας πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, στο 12% των εισαγωγών μέσα σε μόλις οκτώ εβδομάδες.

Η εισβολή στην Ουκρανία ώθησε την ΕΕ να επανεξετάσει την εξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια, εξαγωγές τεράστιας αξίας για την κυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι 27 εισήγαγαν από τη Ρωσία ορυκτά καύσιμα αξίας 44 δισεκατομμυρίων ευρώ από την έναρξη της εισβολής του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, σύμφωνα με στοιχεία του Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Κατά εκτιμήσεις του κέντρου μελετών Bruegel, το ρωσικό πετρέλαιο που καταναλώνεται καθημερινά στην Ευρώπη έχει αξία 450 εκατομμυρίων δολαρίων και εν μέρει χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Η επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό αργό ακολουθεί την επιβολή απαγόρευσης στον ρωσικό άνθρακα, στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου κυρώσεων. Ο τερματισμός των εισαγωγών άνθρακα από τη Ρωσία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο σε όλες τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία ήδη τον Μάρτιο, στην αρχή του πολέμου. Ωστόσο, οι εισαγωγές αυτές κάλυπταν ούτως ή άλλως μικρό μέρος των αναγκών της χώρας, ειδικά σε σύγκριση με την ΕΕ.

Σύμφωνα με τις πηγές του Γερμανικού Πρακτορείου, εξαιρέσεις από το εμπάργκο προβλέπονται μόνο για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Στο πλαίσιο του έκτου πακέτου κυρώσεων, η Sberbank, η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, θα υποστεί τιμωρητικά μέτρα, ενώ στο στόχαστρο θα μπουν άλλες δύο τράπεζες και τηλεοπτικοί σταθμοί που σύμφωνα με τις Βρυξέλλες διασπείρουν παραπληροφόρηση σχετικά με τον πόλεμο.

Οι τράπεζες που προστίθενται στη μαύρη λίστα θα αποκλειστούν από το διεθνές σύστημα διατραπεζικής επικοινωνίας SWIFT.

Για να τεθούν σε ισχύ οι κυρώσεις απαιτείται ομόφωνη έγκριση των 27. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι αναμένεται να αρχίσουν διαβουλεύσεις σήμερα. Εάν δεν υπάρξουν ενστάσεις από καμία πρωτεύουσα, τα μέτρα θα εφαρμοστούν εντός ημερών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa