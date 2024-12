Ράλι για την Alphabet χάρη στο επαναστατικό chip Willow της Google

Η Google αποκάλυψε τη Δευτέρα το “Willow” ένα chip κβαντικού υπολογιστή που, σύμφωνα με την εταιρεία, είχε σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε ένα πρότυπο αξιολόγησης κβαντικών υπολογιστών σε σχέση με τον προκάτοχό του. Το Willow, όπως και παρόμοια κβαντικά chip, χρησιμοποιεί «qubits» για να αναπαραστήσει αριθμούς, αντί για τρανζίστορ που χρησιμοποιούνται στους παραδοσιακούς ημιαγωγούς.

Το Willow είναι το δεύτερο ορόσημο σε μια στρατηγική έξι σταδίων για την ανάπτυξη κβαντικών υπολογιστών που μπορούν να εκτελούν χρήσιμες εφαρμογές, δήλωσε η Google. Το chip διαθέτει περίπου 100 qubits, αλλά η Google σχεδιάζει να κατασκευάσει τελικά ένα σύστημα με 1 εκατομμύριο qubits.

Meet Willow, our newest quantum chip. In under 5 minutes, it’s able to perform a benchmark computation that would take one of today’s fastest supercomputers 10 septillion years. (That’s greater than the age of the universe!) Learn more ↓ https://t.co/6UnDvVt7v2

— Google (@Google) December 9, 2024