Ο μόνος που προέβλεψε από το 1999 (και χλευάστηκε για αυτό) την εκτίναξη του Dow Jones στις 40.000 μονάδες

Όταν πριν από λίγες ημέρες ο Dow Jones έσπασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 40.000 μονάδων, οι σαμπάνιες άνοιξαν στη Wall Street. Οι traders πανηγύριζαν ένα ορόσημο, που ήρθε εν μέσω μίας επίμονης, μακράς bull market, με μικρά μόνο διαλείμματα, παρά τις αλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων ετών.

Την επομένη του ιστορικού ρεκόρ ο David Elias έλαβε στο σπίτι του ένα δώρο: ήταν μία δωδεκάδα καπέλων του baseball, που έγραφαν Dow 40000 στο μπροστινό μέρος και Elias στο πίσω. Ήταν ένα δώρο που περίμενε… 25 χρόνια.

Η μεγάλη πρόβλεψη

Ο 79χρονος Elias, που μας παρουσιάζει σε σημερινό άρθρο της η Wall Street Journal, είναι ο συγγραφέας του “Dow 40,000: Strategies for Profiting from the Greatest Bull Market in History,” που εκδόθηκε το 1999.

Ήταν ο μόνος που έβλεπε τότε ότι ο δείκτης με τα 30 βαριά χαρτιά της Wall Street θα έφτανε τόσο μακριά. Εκείνη τη χρονιά ο ιστορικός δείκτης είχε καταγράψει το υψηλό του στις 11.497 μονάδες, ενώ είχε κλείσει αρκετά χαμηλότερα, στις 10.481 μονάδες. Αλλά ο Elias ήταν σίγουρος για την εξέλιξη την πραγμάτων.

Η πρόβλεψή του είχε εν πολλοίς χλευαστεί ως κάτι παραπάνω από υπερβολική και είχε απορριφθεί από αναλυτές και μεγαλοεπενδυτές. Και έως έναν βαθμό αποδείχθηκε υπέρμετρα αισιόδοξη, αφού ήθελε τον δείκτη να φτάνει στο ορόσημο των 40.000 μονάδων έως τα τέλη του 2016. Το πέτυχε με σχεδόν οχτώ χρόνια καθυστέρηση.

Και οι ακόμη μεγαλύτερες κρίσεις

Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ενδιαμέσως είχαμε τη φούσκα του dot.com, τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου (2001), τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που λύγισε τις χρηματοοικονομικές αγορές και άνοιξε πληγές για πολλά χρόνια, αλλά και μία πανδημία που έβαλε σε καραντίνα όλο τον πλανήτη.

Επί χρόνια ο David Elias δεχόταν καυστικά πυρά σε παραδοσιακά μέσα και social media από ειδικούς της αγοράς που θυμούνταν το βιβλίο του.

Λίγο μετά την έκδοσή του, από τον Ιανουάριο του 2000 έως τον Σεπτέμβριο του 2001 ο Dow Jones είχε κάνει μία βουτιά 30% για να προσγειωθεί στις 8.235,81 μονάδες, λόγω της φούσκας των διαδικτυακών μετοχών.

Τον Μάρτιο του 2009 είχε καταρρεύσει στις 6.5407,05 μονάδες, στον απόηχο της κατάρρευσης της Lehman Brothers και της διολίσθησης της παγκόσμιας οικονομίας σε ύφεση.

Ένας αναγνώστης του βιβλίου έγραφε για αυτό στην Amazon.com, στις 7 Μαρτίου 2009: «Είναι υπέροχο για στοπ σε πόρτα. Μπορεί να είναι χρήσιμο για να σκοτώσετε μία κατσαρίδα. Οι σελίδες θα μπορούσαν να σκιστούν και να χρησιμοποιηθούν για να ανάψουν το τζάκι σας. Πολλές καλές χρήσεις ακόμη!». Στην Amazon το βιβλίο έχει βαθμολογία 4,1 μονάδων βασισμένη σε 16 κριτικές.

Το ράλι και το επόμενο στοίχημα

Ο Dow Jones έπεσε, ξανασηκώθηκε και άντεξε. Έχει δει την αξία του να υπερδιπλασιάζεται από τα χαμηλά του Μαρτίου του 2020, στην οποία τον είχε ρίξει η επέλαση του Covid -19.

O Elias έχει ήδη έτοιμο το επόμενο στοίχημα. Προβλέπει ότι ο Dow θα φτάσει στις 67.000 μονάδες μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. «Είμαι 100% σίγουρος», δήλωσε με αυτοπεποίθηση στη Wall Street Journal. «Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας από τους λόγους που νιώθω έτσι».

Τα καπέλα “Dow 40000” ήταν δώρο από τον Bob Fischer, έναν φίλο 20 ετών. Ο Elias και ο Fischer διατηρούσαν αντίπαλα καταστήματα επενδύσεων στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, με παρόμοια επενδυτικά στυλ. Οι δυο τους ανταγωνίζονταν συχνά για πελάτες, αλλά πάντα εκτιμούσαν ο ένας τον άλλο.«Καθώς το ορόσημο των 40.000 μονάδων πλησίαζε, είχα πάντα κατά νου να στείλω ένα καπέλο baseball», είπε.