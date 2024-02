Coinbase: Οι χρήστες είδαν τους λογαριασμούς τους μηδενικούς – Βουτιά στο Bitcoin

Ένα σφάλμα (glitch) στην εφαρμογή της Coinbase είχε ως αποτέλεσμα πολλές δυσλειτουργίες στις συναλλαγές αλλά και έγινε αιτία αρκετοί χρήστες να έρθουν αντιμέτωποι με μία δυσάρεστη έκπληξη: το υπόλοιπο του λογαριασμού τους έδειχνε μηδέν κατά το άνοιγμα της εφαρμογής.

Τα τεχνικά αυτά προβλήματα πυροδότησαν κραδασμούς στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Το Bitcoin, που μόλις είχε εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 2021, έχασε περίπου 2.800 δολάρια, ή πάνω από 4%, μέσα σε λίγα λεπτά λίγο από τη στιγμή που διαδόθηκαν τα προβλήματα της Coinbase στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X και αλλού.

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι χρήστες μπορεί να δουν μηδενικό υπόλοιπο στους λογαριασμούς τους στο Coinbase και μπορεί να αντιμετωπίσουν σφάλματα κατά την αγορά ή την πώληση», ανέφερε η Coinbase σε ανάρτησή της στο Χ. «Η ομάδα μας διερευνά αυτό το ζήτημα και θα ενημερώσει σύντομα. Τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι ασφαλή» διαβεβαίωσε.

We are aware that some users may see a zero balance across their Coinbase accounts & may experience errors in buying or selling. Our team is investigating this & will provide an update shortly. Your assets are safe.

You can track this incident at https://t.co/a3pl4WiDhZ

— Coinbase Support (@CoinbaseSupport) February 28, 2024