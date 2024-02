Πτώση στη Wall εν αναμονή των αποτελεσμάτων της Nvidia

Με πτώση έκλεισε η Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, με τη Nvidia να ασκεί τις μεγαλύτερες πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο εν αναμονή των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

Ο Dow Jones υποχώρησε 64,19 μονάδες ή 0,17% κλείνοντας στις 38.563,80 μονάδες, ενώ ο S&P 500 τερμάτισε με πτώση 0,6% στις 4.975,51 μονάδες. Ο Nasdaq κατέγραψε μεγαλύτερη πτώση, 0,92% κλείνοντας στις στις 15.630,78 μονάδες, αφού όμως λίγο πριν από το κλείσιμο παρουσίαζε μεγαλύτερες απώλειες άνω του 1%.

Η μετοχή της Nvidia, η οποία θα ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου αύριο Τετάρτη μετά το κλείσιμο της Wall Street, υποχώρησε 4,4%. Παρότι προβλέπεται να παρουσιάσει εντυπωσιακές επιδόσεις, οι επενδυτές εκδηλώνουν ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις της. Η μετοχή της Amazon υποχώρησε 1,4%, ενώ της Microsoft και της Meta σημείωσαν πτώση 0,3% εκάστη.

«Με την τεχνολογία τώρα να διαπραγματεύεται σε επίπεδα 30 φορές υψηλότερα από τα προσδοκώμενα κέρδη 12μήνου, αυτό φαίνεται να είναι το ανώτατο όριο για τον κλάδο τεχνολογίας, που σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να αυξηθούν περαιτέρω», αναφέρει ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής επενδύσεων της CFRA Research.

Πάντως, η Goldman Sachs αναθεώρησε το στόχο της για τον S&P 500 έως το τέλος του έτους στις 5.200 μονάδες, καθώς περιμένει ισχυρότερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα, ειδικά από τις μεγάλες τεχνολογικές. Η UBS ανέβασε το στόχο της ακόμη πιο υψηλά στις 5.400 μονάδες, που σημαίνει μία άνοδο 8% από το κλείσιμο της Παρασκευής.

Από τις αρχές του έτους έως σήμερα, ο κλάδος τεχνολογίας ενισχύθηκε 6%, αποτελώντας τον κλάδο με τα υψηλότερα κέρδη στην αγορά, μετά τις υπηρεσίες επικοινωνίας και την υγεία. Η Nvidia συνεχίζει να παρουσιάζει εντυπωσιακές επιδόσεις, καθώς από τις αρχές του 2024 έως σήμερα έχει ενισχυθεί 40%, περισσότερο από τις Meta και Amazon, που παρουσιάζουν άνοδο 33% και 10% αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρέθηκαν και οι μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου μετά τη μεγάλη συμφωνία της Capital One Financial να εξαγοράσει την Discover Financial Services εξ ολοκλήρου σε μετοχές, στην τιμή των 35,5 δισ.δολαρίων. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025. Η μετοχή της Capital One ενισχύθηκε 0,1%, ενώ της Discover κατέγραψε κέρδη άνω του 12,5%.

Σε ξεχωριστή συμφωνία, η Walmart ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την κατασκευάστρια τηλεοράσεων Vizio αντί 2,3 δισ.δολαρίων, ωθώντας τη μετοχή της τελευταίας σε άνοδο 16%. Η μετοχή του αμερικανικού κολοσσού λιανεμπορίου ενισχύθηκε περισσότερο από 3,5% καθώς τα κέρδη και τα έσοδα ξεπεράσαν τις προβλέψεις των αναλυτών, με τις παγκόσμιες online πωλήσεις της να παρουσιάζουν διψήφιο ποσοστό αύξησης.