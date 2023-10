Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια ημιτελής αντίδραση άφησε πολλά ανοιχτά θέματα για σήμερα

Στα διεθνή

Οι traders ανακαλούν τις πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων φέτος

Τα ασιατικά χρηματιστήρια κινούνται ανοδικά με μέτριες μεταβολές.

Οι αποδόσεις της αμερικανικής αγοράς ομολόγων μειώνονται αφού άγγιξαν τα υψηλά πολλών ετών

Οι πιέσεις σε μετοχές και ομόλογα αναβλήθηκαν την Τετάρτη, καθώς οι traders ανέλυσαν τα δεδομένα των ΗΠΑ και αύξησαν τα στοιχήματα ότι η Federal Reserve μπορεί να απόσχει από περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Οι δείκτες μετοχών άγγιξαν τα υψηλά της συνεδρίασης στα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης με τον Nasdaq 100 να σημειώνει άνοδο 1,4% μετά από ένα τελευταίο σκέλος υψηλότερα στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Tesla Inc. ήταν στην πρώτη γραμμή της ανόδου στα ονόματα τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης που περιελάμβαναν επίσης τις Microsoft Corp., Amazon.com Inc. και Apple Inc. Ο S&P 500 αυξήθηκε 0,8% κλείνοντας περίπου στις 4.264, πάνω από ένα βασικό επίπεδο που θα είχε σηματοδότησε περισσότερο πόνο στο μέλλον σύμφωνα με τεχνικούς αναλυτές.

Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων έκλεισαν χαμηλότερα την ημέρα, αφού το επιτόκιο του δείκτη αναφοράς άγγιξε το υψηλό του 4,88% κατά τις ώρες συναλλαγών στην Ασία. Οι διαχειριστές κεφαλαίου περιόρισαν τα στοιχήματα για μια αύξηση επιτοκίου για φέτος, αφού τα στοιχεία της Τετάρτης υποδηλώνουν ότι η ζήτηση σε αρκετούς κλάδους επιβραδύνεται, αντικρούοντας μια ανάγνωση της Τρίτης.

Οι αμερικανικές εταιρείες πρόσθεσαν τον Σεπτέμβριο τις λιγότερες θέσεις εργασίας από την αρχή του 2021, σύμφωνα με έρευνα του Ερευνητικού Ινστιτούτου ADP σε συνεργασία με το Stanford Digital Economy Lab. Μια ξεχωριστή έκθεση από το Ινστιτούτο Διαχείρισης Προμηθειών έδειξε ότι ο τομέας των υπηρεσιών υποχώρησε συγκρατημένα τον περασμένο μήνα στο χαμηλότερο επίπεδο για φέτος.

Το τελευταίο σκέλος της ρευστοποίησης θέσεων υξμ Τρίτη είχε τροφοδοτηθεί από τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, καθώς και από μια σειρά από επιθετικά σχόλια από αξιωματούχους της Federal Reserve. Καθώς αυξήθηκε η πεποίθηση ότι τα επιτόκια των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω από τα τρέχοντα υψηλά 22 ετών, οι αποδόσεις 30 ετών άγγιξαν το 5% για πρώτη φορά από το 2007.

Η Wall Street είχε πει ότι τα πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα με αποδόσεις 5% ήταν πιθανά ενώ η αστάθεια θα μπορούσε να κάνει άλλη μια εμφάνιση όταν χτυπήσουν οι αριθμοί μισθοδοσίας την Παρασκευή.

Προγραμματισμένα γεγονότα

Η Κίνα παρέμεινε σε εβδομαδιαία αργία

Ανακοινώνονται:

Γαλλία βιομηχανική παραγωγή, σήμερα

Ο υποδιοικητής της BOE Ben Broadbent, η πρώτη υποδιοικητής της Riksbank Anna Breman συμμετέχουν σε δημόσια συζήτηση σήμερα

Εμπόριο ΗΠΑ, αρχικές αιτήσεις ανεργίας, σήμερα

Η Πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Mary Daly, μιλάει στην Οικονομική Λέσχη της Νέας Υόρκης, σήμερα

Παραγγελίες εργοστασίων Γερμανίας, αύριο

Ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ, μισθοδοσίες εκτός των αγροτικών προϊόντων, αύριο

Στην Αθήνα

Tα κύματα των εντολών πώλησης που ανέτρεπαν την κυριαρχία της ζήτησης μας αναγκάζει να τονίσουμε πως το μήνυμα από το ταμπλό είναι πως δεν έχουν εξαντληθεί οι προγραμματισμένες πωλήσεις θέσεων σε αρκετά blue chip.

Η ανοδική τάση δεν κυριάρχησε μόνο στην Αθηναϊκή αγορά, μα σε όλα τα χρηματιστήρια της ευρωζώνης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως επιτρέπεται στο μέσο έλληνα επενδυτή να ξεχάσει όσα προκάλεσαν οι πιέσεις των τελευταίων έξη εβδομάδων. Είναι πολλές οι μετοχές που βρέθηκαν κάτω ή επικίνδυνα κοντά στους ΚΜΟ200 ημερών που υπολογίζουν όλοι οι συμμετέχοντες ιδιώτες ή επαγγελματίες.

Το ξεπούλημα στις αγορές ομολόγων και μετοχών παγκόσμια έχει επιταχυνθεί και οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων ΗΠΑ έφτασαν το 5%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, καθώς οι θεσμικοί ετοιμάζονται για παρατεταμένη περίοδο αυξημένων επιτοκίων. Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων 10ετούς ωρίμανσης έπιασαν το υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για να διατηρήσουν τις θέσεις τους στο μακροπρόθεσμο χρέος έχοντας πεισθεί πως τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ οι ανησυχίες για την έκδοση νέων ομολόγων προς αντιμετώπιση των αυξανόμενων δημοσιονομικών ελλειμμάτων επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα επίσης.

Τεχνικά η ικανοποίηση εντοπίζεται στην εμφάνιση σε διάφορα χρονικά σημεία της συνόδου σημαντικής ζήτησης με αποτέλεσμα την προσέγγιση των 1174 μονάδων, στις 11:17 αλλά και στις 15:02. Φαινόμενο που στα μάτια έμπειρων παραγόντων της αγοράς υπογραμμίζει την παρουσία θεσμικών που επιθυμούν με μετοχές και κεφάλαια να εμποδίσουν την κατρακύλα του μέσου όρου σε επίπεδα τιμών που θα ωθούν σε συνεχές ξεφόρτωμα θέσεων. Παράλληλα το γεγονός πως ο τζίρος από τις 16:30 ξεπέρασε τα 80 εκατ. ευρώ συμβάλλει στην εξαγωγή θετικών συμπερασμάτων ως προς την παρουσία αυθεντικού αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Δεν υπήρξαν σχόλια που να μην τονίζουν το μέγεθος της καθοδικής ορμής που φάνηκε πως απόκτησε η αγορά μετά στη σύνοδο της Τρίτης, με σχεδόν όλους τους εγχώριους παράγοντες να τονίζουν την διάσπαση καθοδικά των ΚΜΟ200 ημερών σε επιμέρους τίτλους ή κλαδικούς δείκτες.

“Το κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες σε όλες σχεδόν τις Αγορές του Πλανήτη, είναι αρνητικό. Η Ελληνική Αγορά δεν θα μπορούσε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, να διαφοροποιηθεί. Έτσι συνεχίζει την καθοδική της πορεία. Όμως επειδή, τεχνικά, φλερτάρει με υπερπουλημένες ζώνες και σε συνδυασμό με τους κινητούς μέσους όρους των 200 ημερών, είναι πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα να βγάλει μια αντίδραση. Για να αντιστρέψει την κατάσταση αυτή, θα χρειαστεί δουλειά και χρόνο”, τονίζει h Solidus Sec.

“Δοκίμασε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα η Αγορά, που θεωρούνται σημεία καμπής για τη μακροπρόθεσμη τάση”, όπως επισημαίνει η Beta Sec.

“Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση της Optima Bank στην Κύρια Αγορά. Η πλησιέστερη ισχυρή στήριξη του ΓΔ εντοπίζεται στις 1150 μονάδες”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει την διορθωτική κίνηση που ξεπερνά πλέον τους δυο μήνες. Η Αγορά θα δοκιμάσει την ανοδική τάση, καθώς πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική διόρθωση τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τον Γιώργο Πήττα.