Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια εβδομάδα με χρησμούς από τις FED EKT BOJ καταλήγει με ανοδική δυναμική

Μπορεί να είχε η Fed τη διάθεση να παραλείψει μια ακόμα αύξηση των ομοσπονδιακών επιτοκίων μετά από 10 αυξήσεις στη σειρά. Αλλά η κατεύθυνση για την πορεία των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον μέσα από το διάγραμμα κουκίδων που υπονοεί την πιθανή έκταση των αυξήσεων των επιτοκίων ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη.

Ενώ σταμάτησε τις αυξήσεις των επιτοκίων, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε έναν πολύ σταθερό τόνο όσον αφορά τη θέληση για καταστολή των πληθωριστικών πιέσεων. Οι αγορές μετοχών φαίνεται να έχουν πάρει το μήνυμά τους από αυτό, καθώς τίποτα δεν φαίνεται ικανό να τις αποκλίνει από την ανοδική τους τροχιά. Ωστόσο, η απόφαση δείχνει ότι η Fed δυσκολεύεται αρκετά να τοποθετηθεί στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Από την ΕΚΤ προβλέπεται ο πληθωρισμός να παραμείνει πολύ ψηλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (too height for too long) . Αυτό ήταν η κεντρική ιδέα των όσων εξέφρασε η κ Λαγκάρντ αναγκάζοντας τους σχολιαστές των διεθνών μέσων ενημέρωσης να αναφέρουν πως αν κάποιος θέλει να στείλει σαφές μήνυμα στις αγορές, καλό είναι να το αναθέσει σε εκείνη.

Στα διεθνή

· Καμία παύση για την ΕΚΤ. Η κεντρική τράπεζα είναι «πολύ πιθανό» να αυξήσει ξανά τα επιτόκια τον Ιούλιο, δήλωσε η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

· Οι αξιωματούχοι αποφάσισαν αύξηση 25 μονάδων βάσης στο 3,5%—το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ωστόσο, η Λαγκάρντ είπε ότι έχει ακόμα έδαφος να καλύψει σε ένα «πολύ αβέβαιο» περιβάλλον ανάπτυξης και πληθωρισμού.

· Ο υπέρ σύσφιξης τόνος υποστηρίχθηκε από νέες τριμηνιαίες προβλέψεις που υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός θα μετριαστεί πιο αργά από ότι προβλεπόταν προηγουμένως.

· Οι traders ενίσχυσαν στις προσδοκίες τους για αύξηση επιτοκίων. Η τεκμαρτή πιθανότητα η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια στο 4% έως τον Οκτώβριο αυξήθηκε σχεδόν στο 80% από 50% νωρίτερα. Το ευρώ ισχυροποιήθηκε.

· Η ολλανδική κυβέρνηση πρόκειται να κλείσει οριστικά το κοίτασμα φυσικού αερίου του Χρόνινγκεν τον Οκτώβριο μετά από χρόνια σεισμών στην περιοχή που προκάλεσαν ζημιές σε χιλιάδες σπίτια.

· Η επανάσταση της τηλεργασίας έχει μετατραπεί σε μια διελκυστίνδα μεταξύ απογοητευμένων αφεντικών και κουρασμένου προσωπικού – και κανένα από τα δύο δεν υποχωρεί. Μερικοί εργαζόμενοι αισθάνονται όλο και πιο μοναξιά στο σπίτι, αλλά εξακολουθούν να προτιμούν αυτό από ένα «τοξικό περιβάλλον εργασίας». Οι ερευνητές λένε ότι οι εταιρείες μπορούν ακόμα να λειτουργήσουν υβριδικά.

· Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο λόγω της τρέλας με αφορμή τη γοητεία της τεχνητής νοημοσύνης, εγείροντας ανησυχίες για μια υπεραγορασμένη αγορά και ωθώντας τη Microsoft σε ρεκόρ. Ο S&P 500 ξεπέρασε τις 4.400 καθώς οι traders στοιχηματίζουν επίσης ότι η Fed θα τερματίσει τον κύκλο σύσφιξης της νωρίτερα. Ο δείκτης Nasdaq Golden Dragon Index εκτινάχθηκε.

· Η αμερικανική οικονομία αισθάνεται περισσότερο το βάρος από το μπαράζ αύξησης επιτοκίων της Fed. Οι λιανικές πωλήσεις Μαΐου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, αν και η καταναλωτική ζήτηση μετριάστηκε από το προηγούμενο έτος. Η παραγωγή εργοστασίων παραμένει υποτονική και οι απαιτήσεις ανεργίας διατηρούνται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021. Η κεντρική τράπεζα μπορεί να πραγματοποιήσει μια τελευταία αύξηση μετά την «άβολη» παύση της Τετάρτης, δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος Richard Clarida.

· Η BOJ είναι πιθανό να ανταποκριθεί στην αλλαγή πολιτικής σήμερα. Εάν η Ιαπωνία διατηρήσει την επικρατούσα πολιτική στάση για περισσότερο, το γεν θα εξασθενήσει περαιτέρω.

· Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων οικονομολόγων θεωρούν τον Ιούλιο ως τον πιο πιθανό μήνα φέτος για την BOJ να τροποποιήσει την πολιτική.

· Ο Χένρι Κίσινγκερ πιστεύει ότι είναι πιθανός ένας πόλεμος για την Ταϊβάν.

· Η Ταϊβάν διατήρησε βασικά επιτόκια. Το ΑΕΠ της Σρι Λάνκα συρρικνώθηκε με βραδύτερο ρυθμό.

· Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να είναι δύσπιστες σχετικά με την αξία της ενασχόλησης με την Κίνα, γράφουν οι συντάκτες του Bloomberg, παρόλο που το ασιατικό έθνος φαίνεται αμφίθυμο. Οι συνεχείς προστριβές είναι αναπόφευκτες, αλλά και οι δύο χώρες πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τα κίνητρα και τις ανησυχίες της άλλης για να βρουν έναν τρόπο να συνυπάρξουν.

Στην Αθήνα

Δεν είναι απορίας άξιο το φαινόμενο να σκεπάζει την οσμή των μαζικών θανάτων η επενδυτική απληστία. Ούτε εκπλήσσει, αφού κάτι ανάλογο ισχύει με την απόφαση των θεσμικών ανά τον κόσμο να αντιμετωπίσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία σαν… “πηγή έμπνευσης” για τις κινήσεις τους στις αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας, όπως τόνισε και η Κριστίν Λαγκάρντ. Οι πιέσεις στις μετοχές του 25άρη ήταν υπολογίσιμες και διαμόρφωσαν ένα σχετικά γνωστό καθοδικό μονοπάτι που καθόρισε η συνισταμένη των επενδυτικών επιλογών. Κατά την εκτίμησή μας ήταν απαραίτητο για την διευκόλυνση της μετακύλησης θέσεων λίγες ώρες προ του τέλους του βίου των παράγωγων λήξης Ιουνίου.

Στο πρωινό σχόλιο για τα παράγωγα που αναρτήθηκε χθες, πριν τις 8:00 στο site της Ν, στην πρώτη παράγραφο που είναι συνήθως ο οδηγός του σχολίου αναφέραμε: Δεν αποκλείεται να υπάρξει μια πτωτική συνεδρίαση με βάση την πίεση που προκλήθηκε στα ομόλογα της ευρωζώνης που για τα ελληνικά ήταν η ισχυρότερη. Στην πραγματικότητα θα λέγαμε πως η αλυσίδα των ανοδικών κλεισιμάτων είχε κάνει δαπανηρή τη μετακύλησης θέσεων και οι traders “απαιτούσαν” μια καθαρά πτωτική διαπραγμάτευση . Παράλληλα για κάποιον που παρακολουθεί την αγορά των ΣΜΕ και των options από την γέννηση της οι τζίροι σε αυτή την εκπνοή δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ.

Οι θεσμικοί έδωσαν στην έναρξη τη δυνατότητα εγγραφής τιμών πολύ κοντά στο ανώτερο των βασικών δεικτών, χωρίς ωστόσο αυτές να ξεπερνούν το ήδη υπάρχον ζενίθ. Αμέσως μετά από το δεύτερο λεπτό ξεσπάσανε οι πιέσεις και ήταν σαφές πάλι το μήνυμα από το ταμπλό. Από τις 1276 θα αναζητήσουμε τον πυθμένα τη μέρα που αυτή η δυναμική δικαιολογείται ακόμα και από την αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ, μετά από την απόφαση της Fed. Θυμίζουμε πως το skip (παράληψη) στις αυξήσεις των επιτοκίων που διαφέρει από το pause (παύση) εκλήφθηκε τελικά ως ενισχυτικό της επιφύλαξης και όχι ως σημείο έναρξης της επενδυτικής ανακούφισης.

Οι εγχώριοι αναλυτές είχαν ειδοποιήσει και ήταν καθησυχαστικοί για τη συνέχεια.

Από την Beta Sec ανέφεραν: “Με την Αμερικανική Αγορά να υποχωρεί, λόγω του αρνητικού κλίματος σχετικά με τις προοπτικές των επιτοκίων, είναι ώρα για μία παύση στο Χ.Α. Οι επενδυτές αναμένεται να εξαργυρώσουν τα κέρδη τους, μετά το πρόσφατο ράλι. Ωστόσο η διόρθωση θα είναι σύντομη και προσωρινή κατά την άποψή μας”.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ειδοποίησε: “Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, η Federal, διατήρησε τα επιτόκια στο 5 με 5,25%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών και της Αγοράς, ενώ προέβλεψε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων αργότερα το 2023. Η άλωση των 1268 μονάδων αποτέλεσε μια σημαντική τεχνική εξέλιξη, που ωστόσο μπορεί ακόμη να αμφισβητηθεί”.

Η Fast Finance ΑΕΠΕΥ στα πλαίσια της προστασίας από τις βιαστικές κινήσεις τόνισε: Όταν έρθει η διόρθωση, συνήθως οι περισσότεροι μένουν με ‘χαρτιά δεύτερα’ γράφοντας γρήγορες απώλειες και χαλώντας χαρτοφυλάκια και ψυχολογία. Να θυμάστε ότι η Αγορά μπορεί να μην βγάζει πωλητές, παρόλα αυτά μέσα της έχει πολλά κέρδη. Μία διόρθωση δεν έρχεται με ένα γεγονός, αλλά και με μια απλή αφορμή. Όταν έχουμε μία Αγορά τόσο υπέρ αγορασμένη θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί και στην χειρότερη περίπτωση να έχουμε κάποια ‘take profits’ ρευστότητας έστω και από Intraday γραφήματα”.