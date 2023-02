ΧΑ: Σύννεφα στον κόσμο των χρηματιστηρίων και στην Αθήνα άνοιξη

Στα διεθνή

· Οι ευρωπαϊκές μετοχές ετοιμάζονται για ένα σιωπηλό άνοιγμα καθώς οι traders επανεκτιμούν τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής που απομένουν για τις κεντρικές τράπεζες.

· Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να δώσει την πρώτη του ομιλία για την κατάσταση του έθνους εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

· Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συναντά ηγέτες της Ανατολικής Ευρώπης στην Πολωνία και έχει προγραμματιστεί να κάνει παρατηρήσεις.

· Τα αναμενόμενα μακροοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν PMI από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

· Ενώ η Engie, η Walmart και η Home Depot περιλαμβάνονται σε μια πλήρη λίστα εταιρειών που θα αναφέρουν σήμερα κέρδη.

Στην Αθήνα

Παρά τα σύννεφα του πολέμου, παρά την απουσία καθοδήγησης από τις αγορές των ΗΠΑ παρά την επιφύλαξη που εξέπεμπαν τα διαγράμματα των βασικών δεικτών στις αναπτυγμένες αγορές του ευρώ η Αθήνα με τζίρο σταθερά πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ συνέχισε το σκαρφάλωμα. Η δε δυναμική είχε ξεκαθαρίσει από το πρώτο τέταρτο.

Με κλείσιμο στις 1102,8 μονάδες την Παρασκευή 17/2, μετά από τις 10:45, η ζήτηση δεν επέτρεψε στον ΓΔ να βρεθεί χαμηλότερα από τις 1112 μονάδες. Την δε άνοδο υποστήριζε το σύνολο των blue chip και αυτό δεν ήταν μια τυχαία και περαστική εικόνα αλλά κάτι που επαναλαμβανόταν αρκετές φορές μέσα στη μέρα.

Με τους δείκτες ακόμα μια φορά να εκτινάσσονται πάνω από τα επίπεδα που επιτρέπει η αισιοδοξία των εγχώριων αναλυτών η αντίδρασή τους και οι προτροπές τους αφορούν σε προσγειωμένες προσεγγίσεις. Η κοινή συνισταμένη έχει σχέση με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που αφορά εταιρίες από την υψηλή ως την μικρή κεφαλαιοποίηση.

Στην παρέμβαση της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ αναφέρουν: “Την Τρίτη ανακοινώνει αποτελέσματα για το 2022 η Entersoft, ενώ την Πέμπτη παίρνει τη σκυτάλη ο ΟΤΕ και την Παρασκευή η Πειραιώς και η Hellenic Energy”. Σε ταύτιση η αναφορά από την Optima Bank : “ΟΤΕ και Τράπεζα Πειραιώς δημοσιεύουν αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο την Πέμπτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Περιμένουμε από το Χ.Α. να κινηθεί υψηλότερα”. Η Beta Sec. παραδέχεται: “Η μετακύλιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος συνεχίζεται, καθώς οι ευνοϊκές ενεργειακές τιμές υποστηρίζουν την αισιοδοξία στην Αγορά, παρά τις υπερβολές στις τιμές σε τεχνικό επίπεδο”.

Για τη στήλη οι αποδόσεις που εμφανίζουν ορισμένες μετοχές δεν είναι χρηματιστηριακό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να επαναληφθεί για άλλες μετοχικές αξίες με ανάλογο παρελθόν. Η περίπτωση της ΑΑΑΠ για παράδειγμα. Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη, που ενίοτε λειτουργεί ως προστάτης πιθανών αφελών, για να μην καταστραφεί για άλλη μια φορά η υπόληψη της αγοράς μας από την πυρπόληση κεφαλαίων ιδιωτών, η απόδοση 400% σε τρεις μήνες θυμίζει μόνο 1999. Καταγγέλλοντας τα παπαγαλάκια που έβγαλαν φήμες για είσοδο στο ταμπλό ξανά της ΝΑΟΥΣΑΣ της ΚΛΩΝΑΤΕΞ και όχι μόνο. Δουλειά των επαγγελματιών αυτές τις μέρες είναι να ανακαλύπτουν και αποκαλύπτουν τις δυνατότητες που έχουν αρκετές μετοχές τις οποίες δεν έχουν προσέξει οι ιδιώτες επενδυτές αλλά αυτές μπορούν και αξίζουν υψηλότερων αποτιμήσεων. Θεωρούμε “δουλειά” του ρεπορτάζ να περιγράφει το κλίμα και την δυναμική της αγοράς, χωρίς να προτρέπει ή να προτείνει τοποθετήσεις ή ρευστοποίηση θέσεων.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης μεταξύ άλλων ανέφερε: “Αν κάποιος στις 30 Σεπτεμβρίου μας έλεγε ότι ο ΓΔ σε 41/2 μήνες θα κατέγραφε κέρδη 39% θα γελάγαμε. Να που όμως η Αγορά εξέπληξε και τους πιο αισιόδοξους και κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μία τόσο μεγάλη απόδοση. Πλέον οι εκλογές κλείδωσαν για το πρώτο 10ημερο Απριλίου, οπότε η προεκλογική περίοδος που μένει είναι μόλις 1½ μήνας. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση θέλει να μην χάσει άλλο χρόνο, και να τελειώσει γρήγορα με την πρώτη κάλπη.

Αυτό που βλέπουμε στην Ελληνική Αγορά είναι ουσιαστικά ένα “front running” από funds που βλέπουν την επενδυτική βαθμίδα να έρχεται και μπορούν να αγοράσουν πριν από αυτή. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν funds που θα πρέπει να περιμένουν την βαθμίδα, για να τους το επιτρέψει το καταστατικό τους.

Τα deals συνεχίζονται και έχουμε εν αναμονή τα δύο μεγάλα deals στον κλάδο της Ενέργειας με την ΔΕΗ και ΓΕΚ πρωταγωνιστές. Τα αποτελέσματα αρχίζουν να κάνουν την επανεμφάνισή τους με την Entersoft την Τρίτη, τον ΟΤΕ να ακολουθεί την Πέμπτη και την Πειραιώς την Παρασκευή και όλα δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο θα είναι ικανοποιητικό.

Τεχνικά το 1040 – 1030 γίνεται σημαντική στήριξη, ενώ ουσιαστικό επόμενο επίπεδο είναι οι 1195 μονάδες. Σε μία τέτοια κατάσταση θα πρέπει να ακολουθούμε τα “take profit”, μας που ακόμα και σε intraday γράφημα μπορούν να δώσουν σημαντικές αποδόσεις.

Η Αγορά έχει να δει τόσο μεγάλη και γρήγορη κίνηση από το 2004, γεγονός που δείχνει ότι ακόμα δεν “έχουμε δει όλο το έργο”. Μία διόρθωση σημαίνει “υγεία” ενώ όσο αυτή δεν έρχεται, μπορεί να δούμε ακόμα πιο επιθετική κίνηση, λόγω του ότι τα “short” θα αναγκάζονται να κλείνουν θέσεις.

Όλα δείχνουν ότι μπροστά μας θα έχουμε μία συναρπαστική χρονιά και γιατί όχι να έχει ξεκινήσει ένα μακροπρόθεσμο ‘bull market’ στην καταπονημένη Αγορά των τελευταίων πολλών χρόνων. Συμπερασματικά, ‘Trade what you see and not what you think”.