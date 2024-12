Λιανεμπόριο: Άνοδος 7,9% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον Οκτώβριο φέτος ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,92 δισ. ευρώ, έναντι 3,63 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο 2023. Ο τζίρος σημείωσε αύξηση 4,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 3,77 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2024 ανήλθε σε 1,15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,99 δισ. ευρώ και αύξηση 7,6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 1,07 δισ. ευρώ.

