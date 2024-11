Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Πρόκειται για ελαφρά αποκλιμάκωση σε σύγκριση με το 3,1% του Οκτωβρίου και του Σεπτεμβρίου.

Ο πληθωρισμός διατηρείται πάνω από τα επίπεδα του 3% από τον Ιούλιο (τον Ιούνιο είχε διαμορφωθεί στο 2,5%). Τον Νοέμβριο του 2023, είχε διαμορφωθεί στο 2,9%.

Euro area #inflation expected to be 2.3% in November 2024, up from 2.0% in October. Components: services +3.9%, food, alcohol & tobacco +2.8%, other goods +0.7%, energy -1.9% – flash estimate https://t.co/xDtpCCworx pic.twitter.com/gmDf88jpk9

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) November 29, 2024