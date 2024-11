Λονδίνο: Η Όλγα Κεφαλογιάννη εγκαινίασε τη διεθνή τουριστική έκθεση WTM – Τιμώμενη χώρα η Ελλάδα

Τη μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο εγκαινίασε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς η Ελλάδα ήταν η τιμώμενη χώρα.

Η Ελλάδα είχε ισχυρή παρουσία στην έκθεση, καθώς στο περίπτερο του ΕΟΤ συμμετείχαν 81 Έλληνες συνεκθέτες.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η υπουργός υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την EasyJet και την EasyJet Holidays, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας να δημιουργεί δυναμικές συνέργειες με οργανισμούς που μοιράζονται κοινό όραμα και φιλοσοφία. Το τριετές αυτό στρατηγικό πλάνο στοχεύει στην εμβάθυνση της συνεργασίας, στην προώθηση αμοιβαίας ανάπτυξης και στην ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της WTM, η υπουργός συναντήθηκε με τον νέο Γενικό Διευθυντή της British Airways Holidays, Andrew Flintham, παραχώρησε συνέντευξη για τον ελληνικό τουρισμό στην εκπομπή Business Today του BBC, στο ραδιόφωνο του περιοδικού Monocle, με 600.000 ακροατές καθώς και στο Podcast Radio Business, το οποίο αριθμεί 750.000 ακροατές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

Σε θετική ρότα οι προκρατήσεις για το 2025

Σε δηλώσεις της στους Έλληνες ανταποκριτές και δημοσιογράφους η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε πως «το 2023, ως γνωστόν, έκλεισε ως χρονιά ρεκόρ και από ό, τι έχουν δείξει τα στοιχεία μέχρι σήμερα, το 2024 θα είναι η νέα χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό». Σύμφωνα με την υπουργό, «ήδη από τις επαφές που είχαμε με τη βρετανική αγορά και όχι μόνο, δείχνει ότι οι προκρατήσεις για το 2025 πάνε πολύ καλά, όμως η στρατηγική της Ελλάδας είναι στην ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού, στο μέτρο και την ισορροπία, στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στη διάχυση των επισκεπτών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας».

Παρούσα για τρίτη χρονιά η «Ν»

Η WTM είναι η τέλεια πλατφόρμα για την Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία 81 Ελλήνων συνεκθετών εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ, από τον Έβρο έως το Καστελόριζο.

Η «Ν» είναι παρούσα, για τρίτη διαδοχική χρονιά, στη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου τουρισμού, καταγράφοντας τα επιτεύγματα, τις εξελίξεις, τις τάσεις και τους προβληματισμούς της αγοράς. Η Ναυτεμπορική με τη δημοσιογραφική της ομάδα φιλοξενείται στο Περίπτερο του ΕΟΤ (N2 -220 και N2 -520), καταγράφοντας τις συναντήσεις των εκπροσώπων του ελληνικού τουρισμού με ταξιδιωτικούς οργανισμούς και υψηλόβαθμα στελέχη της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Παράλληλα, με την πολυτελή αγγλόφωνη ειδική της έκδοση «Treasures of Greek Tourism – All Shades of Blue» θα αποτελέσει το βήμα και θα αναδείξει στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της Έκθεσης τους θησαυρούς του Ελληνικού Τουρισμού.

