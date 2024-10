Real Estate: Τα προβλήματα στην αγορά των ακινήτων και η άμεση επίλυσή τους σε συνέδριο

Οι τιμές των ακινήτων, οι τρόποι καλύτερης αξιοποίησής τους, η δανειοδότησή για την αγορά τους και οι νομικές διαδικασίες απόκτησής τους, βρίσκονται μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο διήμερου συνεδρίου που γίνεται στο πλαίσιο του δεύτερου Property Show Athens 2024 .

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν την αντιμετώπιση του ζητήματος του στεγαστικού προβλήματος, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την Golden Visa, μεταβιβάσεις ακινήτων κλπ. Έδωσαν επίσης έμφαση στα ζητήματα που έχει δημιουργήσει η υπ’ αριθμ. 293/2024 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον νέο οικοδομικό κανονισμό που θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα του ΝΟΚ ως προς τα ύψη των κτηρίων. Όπως επισημάνθηκε, θα πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση (η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας).

Κοινό ήταν το συμπέρασμα ότι όλες οι προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά προκειμένου η αγορά ακινήτων να συνεχίσει τη θετική πορεία που έχει μετά τη δεκαετή κρίση και να μην επιστρέψει σε δύσκολες περιόδους.

Οι ομιλητές

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς, η Ελένη Κοντογεώργου, πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, η Θεοδώρα Δήμα, πρόεδρος του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού και ο Δημήτρης Καψιμάλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων.

Χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου απηύθηνε ο τέως υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς και ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών – Αττικής, σε συνεργασία με την εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων, FMW Financial Media Way. Όπως ανέφερε ο Ιωσήφ Ιωσήφ, διευθύνων σύμβουλος της FMW Financial Media Way, στόχος είναι το συνέδριο να καταστεί θεσμός για την αγορά real estate στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό θα ανακοινωθούν νέες δράσεις και πρωτοβουλίες.