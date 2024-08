Κακοκαιρία Daniel: 100 εκατ. ευρώ για τις πλημμύρες από το Ταμείο Ανάκαμψης

Πέραν της Ελλάδας, από 1 δισ. ευρώ σε οικονομική στήριξη από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (EUSF) προτείνεται για να βοηθήσει την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, την Ελλάδα και τη Γαλλία να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των σοβαρών πλημμυρών που έπληξαν αυτές τις χώρες το 2023.

• 378,8 εκατ. ευρώ για την Ιταλία μετά τις ζημιές από τις πλημμύρες στην περιοχή Εμίλια-Ρομάνια τον Μάιο του 2023 και επιπλέον 67,8 εκατ. ευρώ για την περιοχή της Τοσκάνης μετά τις πλημμύρες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023.

• 428,4 εκατ. ευρώ για τη Σλοβενία.

• 5,2 εκατ. ευρώ για την Αυστρία για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών τον Αύγουστο του 2023.

• 101,5 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα για τη στήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης μετά τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο του 2023.

• 46,7 εκατ. ευρώ για τη Γαλλία για ζημιές από πλημμύρες που προκλήθηκαν στην περιοχή Hauts-de-France τον Νοέμβριο του 2023.

Αυτή η πρόταση χρηματοδότησης ακολουθεί τα αιτήματα για συνδρομή του Ταμείου Αλληλεγγύης από τις ενδιαφερόμενες χώρες. Μόλις εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οικονομική βοήθεια μπορεί να εκταμιευθεί χωρίς καθυστέρηση και σε μία δόση σε καθεμία από τις αιτούσες χώρες.

Today, we’re proposing over €1 billion from the EU Solidarity Fund for Italy, Slovenia, Austria, Greece and France.

To support them, as they recover from the devastating floods of 2023 and build their future.

This is #EUSolidarity in action. pic.twitter.com/dYSJY4UMPs

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 27, 2024