Ευρωζώνη: Ανεβαίνει το δημόσιο χρέος – Τα «σκήπτρα» η Ελλάδα

Στο 88,7% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη στο τέλος του α’ τριμήνου του 2024, σύμφωνα με τα τα στοιχεία της Eurostat, από 88,2% που ήταν στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2023.

Η Ελλάδα αν και έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση σε τριμηνιαία βάση και τη δεύτερη μεγαλύτερη σε ετήσια.

