Επιχειρήσεις: Αύξηση 1,5% στον τζίρο τον Μάιο

Ανοδικά κατά 1,5% κινήθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Μάιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρσι.

Ο τζίρος των επιχειρήσεων ανήλθε σε 30,84 δισ. ευρώ έναντι 30,39 τον Μάιο 2023.

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων (Μάιος 2024)

Evolution of Turnover of Enterprises (May 2024)

