Eurostat: Στο 166,5% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα

Στο 166,5% του ΑΕΠ μειώθηκε το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 90,3% του ΑΕΠ και στην ΕΕ στο 83,1% του ΑΕΠ.

Ειδικότερα, στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2023, ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ ήταν 90,3%, έναντι 90,7% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Στην ΕΕ, ο λόγος επίσης μειώθηκε από 83,4% σε 83,1%.

Euro area government #debt down to 90.3% of GDP in Q2 2023 (90.7% in Q1 2023) https://t.co/QFzyNlHmVP pic.twitter.com/LGWQBuBhIa

