Νέοι ορίζοντες στη συνεργασία της Ναυτεμπορικής με τον κινεζικό κολοσσό μέσων ενημέρωσης Economic Daily

Τη συνεργασία της με τον κινεζικό κολοσσό μέσων ενημέρωσης «Economic Daily» διευρύνει η «Ναυτεμπορική», συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση των οικονομικών δεδομένων των δύο χωρών και ανοίγοντας έναν δίαυλο επικοινωνίας του ελληνικού επιχειρείν με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Σήμερα η «Ναυτεμπορική» υποδέχθηκε στα γραφεία της στον Πειραιά πενταμελή αποστολή του κινεζικού ομίλου ενημέρωσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο και διευθυντή σύνταξης, Zheng Qingdong, για την υπογραφή μίας συμφωνίας, με την οποία δημιουργείται ένας μηχανισμός μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Στόχος του μηχανισμού αυτού είναι να φέρει πιο κοντά τον κόσμο των επιχειρήσεων, της καινοτομίας και της γνώσης των δύο χωρών.

Ήδη εδώ και ενάμιση χρονο, κάθε Παρασκευή, μέσω των έντυπων εκδόσεων και των ιστοσελίδων τους οι δύο μιντιακοί όμιλοι ανοίγουν ένα παράθυρο σε Ελλάδα και Κίνα, με ρεπορτάζ, χρηστικά θέματα και πληροφορίες, που αφορούν την οικονομία, το εμπόριο, τις επενδύσεις, τη ναυτιλία και την τεχνολογία. Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές της φτάνουν έτσι μέσα από τις έντυπες εκδόσεις και τις ιστοσελίδες του κινεζικού ομίλου σε πάνω από 150 εκατομμύρια αναγνώστες ημερησίως.

Κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας ο γενικός διευθυντής της «Ν», Σπύρος Κτενάς, μίλησε για την ιστορία 100 ετών της Ναυτεμπορικής και υπογράμμισε τη σημασία που έχει η ενημέρωση από δύο μέσα, που χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα, για την προώθηση της οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο χωρών. Τόνισε δε την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τα δύο έτη, στα οποία η «Ν» βρίσκεται υπό τη διοίκηση της οικογένειας Μελισσανίδη, τόσο στην έντυπη έκδοση, η οποία ανανεώθηκε πλήρως και βγήκε δυναμικά μπροστά με τις ειδικές εκδόσεις, όσο και στο Naftemporiki.gr που με ένα πιο σύγχρονο πρόσωπο γνωρίζει αλματώδη αύξηση στην επισκεψιμότητά του με περίπου 10 εκατ. unique users μηνιαίως. Το νέο μεγάλο εγχείρημα, το Naftemporiki TV, κλείνει και αυτό έναν χρόνο ζωής και επιτυχιών με καθημερινή έγκυρη και σε βάθος ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν την οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα.

Ο διευθυντής του site, Μιχάλης Ψύλος, ανέφερε πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενώνουν δυνάμεις φορείς δύο χωρών με μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και γλώσσα. Σημείωσε ότι η επίσκεψη της αποστολής της Economic Daily συμπίπτει με τα 10 χρόνια από την πρωτοβουλία του Κινέζου πρόεδρου Σι, «Μία Ζώνη – Ένας Δρόμος» και πρότεινε την από κοινού οργάνωση επιχειρηματικών φόρουμ στις δύο χώρες, προκειμένου να γίνει έτσι ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης των διμερών δεσμών.

Ο διευθυντής της εφημερίδας, Πλάτωνας Τσούλος από την πλευρά του, έδωσε έμφαση στο στοιχείο, που κράτησε ζωντανό το σήμα της Ναυτεμπορικής και τον δεσμό με το κοινό ακόμη και στα πιο δύσκολα χρόνια, αυτά της κρίσης χρέους: την αξιοπιστία. «Είναι το στοιχείο στο οποίο επένδυσαν όλες οι προηγούμενες γενιές δημοσιογράφων της «Ν» και στο οποίο επενδύουμε και εμείς σήμερα. Είναι αυτό που κρατάει το κοινό κοντά μας» είπε.

Στις εκτενείς εκδοτικές δραστηριότητες του ομίλου Economic Daily αναφέρθηκε ο κ. Zheng Qingdong, αφού πέραν του ομώνυμου ημερήσιου φύλλου έχει υπό την ομπρέλα του εφημερίδες με εξειδικευμένο περιοεχόμενο για το χρηματιστήριο, την υφαντουργία – ένδυση, τα αγροτικά θέματα και άλλους οικονομικούς κλάδους. Την Economic Daily, που γιορτάζει φέτος 40 έτη ζωής, διαβάζουν καθημερινά στην έντυπη έκδοσή της 1,2 εκατομμύρια αναγνώστες και πάνω από 150 εκατ. χρήστες στην ηλεκτρονική μορφή, «χάρη στους δημοσιογράφους μας που εργάζονται άοκνα με στόχο την έγκυρη ενημέρωση», όπως υπογράμμισε ο κ. Zheng.

Ο προέδρος του κινεζικού ομίλου σημείωσε πως οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν επισκέψεις μία φορά το χρόνο για τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης. Παράλληλα ασπαζόμενος την ιδέα για προσπάθεια οργάνωσης δραστηριοτήτων φόρουμ, προσκάλεσε τα στελέχη και πρόσωπα της Ναυτεμπορικής, αλλά και Έλληνες οικονομολόγων να συμμετάσχουν στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα “Κινεζικός εκσυγχρονισμός και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη υψηλής ποιότητας” που θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο τον Νοέμβριο.

Oι δύο πλευρές, όπως είπε, μπορούν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να φιλοξενούν από κοινού άλλα οικονομικά και εμπορικά φόρουμ, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες. Τα φόρουμ μπορούν να πραγματοποιούνται εναλλάξ στο Πεκίνο και την Αθήνα ή με τη μορφή “online + offline” και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων και επιχειρηματιών από κάθε χώρα υποδοχής.

Ελληνοκινεζικό συνέδριο για τη ναυτιλία με τη σφραγίδα της «Ν» και του CGTN

Αντίστροφα μετρά εξάλλου και ο χρόνος για το συνέδριο που συνδιοργανώνουν η «Ναυτεμπορική» και το China Global Television Network/CGTN στις 28 Σεπτεμβρίου.

Το συνέδριο με τίτλο «Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China» θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, 11.30-15.10, στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace Thalasso & Spa, με βασικό στόχο όχι μόνον την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και τη δικτύωση μεταξύ κορυφαίων εκπροσώπων των δύο χωρών. Οι ομιλητές θα είναι υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, πλοιοκτήτες, χρηματοοικονομικοί αναλυτές και ανώτατα τραπεζικά στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα τους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων – οργανισμών και της πολιτείας. Η συζήτηση θα είναι υβριδική (συμμετοχή με φυσική παρουσία και διαδικτυακά για τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες).

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι η ελληνική και η κινεζική, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην αγγλική.

Το συνέδριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από το οικονομικό – επιχειρηματικό κανάλι Naftemporiki TV και το CGTN και θα αναρτηθεί στα YouTube Channels τους. Σχετικές αναρτήσεις θα γίνουν στα social media και θα καλυφθεί δημοσιογραφικά από την έντυπη «Ναυτεμπορική» και το naftemporiki.gr.