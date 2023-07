ΣΕΒ: O «Πατριάρχης» της βιοτεχνολογίας μοιράζεται τα «μυστικά» για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Υγεία

Ενας από τους πιο καταξιωμένους Ελληνες επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ο Δρ Στέλιος Παπαδόπουλος Chairman of the Board of Biogen, ήταν προσκεκλημένος του ΣΕΒ και των Innovative Greeks την Πέμπτη 6 Ιουλίου, στα γραφείο του Συνδέσμου στο Σύνταγμα. Ο κ. Παπαδόπουλος, απευθύνθηκε σε 80 μέλη της κοινότητας που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΒ για τον κλάδο του HealthTech, και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του για τις παγκόσμιες τάσεις στο χώρο των επιστημών υγείας και τις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, μετρώντας ήδη 95 startups στα μέλη του, υλοποιώντας δράσεις που στοχεύουν, μεταξύ των άλλων, στη διασύνδεση μεγάλων επιχειρήσεων, startups και spinoffs για τη διερεύνηση συνεργειών και συνεργασιών.

Ο «Πατριάρχης» της βιοτεχνολογίας Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος απαντώντας σε ερωτήσεις των συντονιστών και του κοινού ανέφερε ότι «δεν είναι μόνο τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που υποστηρίζουν συνεχώς νέες εταιρείες. Είναι και οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που κάνουν συνεχώς συμφωνίες μαζί τους. Κάποιες φορές οι εταιρείες μπορεί να πάρουν και μια κρατική επιχορήγηση για έρευνα».

Συνοψίζοντας τη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση, κρίσιμα θέματα που επισημάνθηκαν από τον Δρ. Παπαδόπουλο αναφορικά με την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα είναι τα εξής:

Χρειάζεται μία σημαντική μεταρύθμιση στον πανεπιστημιακό χώρο ώστε να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα και επαρκώς η βασική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Κοιτώντας το παράδειγμα της Βοστώνης, αυτή η στρατηγική έφερε σταδιακά τα κεφάλαια, τις startups που μεγάλωναν συνεχώς και στη συνέχεια ακόμα και τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Χρειάζονται μεταρυθμίσεις σε απλά πράγματα, όπως στο νομικό σύστημα, στις τηλεπικοινωνίες, στις ενεργειακές υποδομές. Οι φορολογικές διευκολύνσεις δεν χρειάζεται να διαφέρουν από το τι προσφέρουν οι διεθνείς ανταγωνιστές. Όλα αυτά θα μπορούσαν να προσελκύσουν κόσμο να κάνει εδώ πράγματα που θα έκανε στην Ιρλανδία ή τη Σιγκαπούρη. Oι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αποτελούν πλέον τον πρωταρχικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων. Σήμερα οι επενδυτές αναζητούν καλές υποδομές και ισχυρό τοπικό οικοσύστημα. Η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να επενδύσει σε innovation hubs που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα Venture Labs μεγάλων διεθνών επενδυτών. Οι μεγάλοι biotech επενδυτές χρησιμοποιούν πάντοτε τέτοια labs για βασικά πειράματα και επιστημονικές επιβεβαίωσεις, πριν από μία μεγάλη επένδυση.

Μία μεγάλη biotech εταιρεία θα εξαγοράσει μία startup μόνο εφόσον την ενδιαφέρει το αντικείμενο έρευνας ή το φάρμακο που αναπτύσσει. Κανείς CEO δεν μπορεί να πείσει έναν επενδυτή αν η τεχνολογία που παράγεται δεν ταιριάζει ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Στα πλαίσια της συνάντησης ο Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος τη Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Partner στη Big Pi Ventures, και πρόεδρος και συνιδρυτής της Upstream επεσήμανε ότι «ο ΣΕΒ έχει καταφέρει να είναι ένας πολυσυλλεκτικός φορέας, ένας σπάνιος θεσμός για την Ελλάδα που έχει υψηλές δόσεις αλτρουισμού ως προς τα μέλη του και την ίδια στιγμή βάζει το καλό της χώρας πάνω από τα στενά ενδιαφέροντα των μελών του».