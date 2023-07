Travel Awards 2023: Βράβευση της Ελλάδας για δράσεις βιώσιμου τουρισμού από τον ΕΟΤ

Νέα σημαντική διάκριση κατέκτησε η Ελλάδα και ο ΕΟΤ στα φετινά «The Travel Marketing Awards», που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουλίου στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΤ έλαβε το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Responsible and Sustainable Travel Marketing για την πλατφόρμα SustainableGreece.co.uk, που εγκαινιάστηκε στο Λονδίνο τον Οκτώβριο 2022, προβάλλοντας στο βρετανικό κοινό, αλλά και τη διεθνή τουριστική αγορά, τις ελληνικές πρωτοβουλίες για την βιωσιμότητα των ελληνικών προορισμών και την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

Το SustainableGreece.co.uk δημιουργήθηκε με στόχο την ενθάρρυνση των ταξιδιωτών του Ηνωμένου Βασιλείου να ταξιδεύουν με βιώσιμο τρόπο στην Ελλάδα, προστατεύοντας τη φυσική ομορφιά και ενισχύοντας τις τοπικές κοινότητες. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλει ελληνικούς προορισμούς που έχουν αναλάβει σημαντικές οικοφιλικές και τεχνολογικά «έξυπνες» πρωτοβουλίες, περιλαμβάνοντας άρθρα που περιγράφουν λεπτομερώς τις τρέχουσες προσπάθειες, αλλά και τα μελλοντικά σχέδια για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των ελληνικών προορισμών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΤ αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη νέων εμπλουτισμένων τουριστικών πακέτων προς Ελλάδα και σε λιγότερο γνωστούς στο ευρύ κοινό τουριστικούς προορισμούς για αυθεντικές, «έξυπνες» και οικολογικές εμπειρίες διακοπών.

Τα βραβεία «The Travel Marketing Awards» διοργανώνονται από το Chartered Institute of Marketing’s Travel Group και αποτελούν μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις marketing στη διεθνή τουριστική αγορά.

Το πρώτο βραβείο στην ίδια κατηγορία κέρδισε ο ειδικευμένος σε ταξιδιωτικά πακέτα υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού Tour Operator Intrepid για τη διαφημιστική του καμπάνια στο μετρό του Λονδίνου.

Η πλατφόρμα SustainableGreece.co.uk ήταν μέρος της καμπάνιας programmatic marketing του ΕΟΤ σε μεγάλες βρετανικές εθνικές καθημερινές εφημερίδες, όπως The Times, The Guardian, The Telegraph.