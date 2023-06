Τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών διερευνούν οι Έλληνες

Οι Έλληνες καταναλωτές γνωρίζουν κατά μέσο όρο 6,8 τρόπους πληρωμής που υπάρχουν στην αγορά, χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 3,9 διαφορετικούς τρόπους με «αρχηγό» την χρεωστική κάρτα και συστηματικά χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 1,9 διαφορετικούς τρόπους για να πληρώνουν τις αγορές τους, στους οποίους περιλαμβάνονται η Χρεωστική κάρτα από Ελληνική τράπεζα (πλαστικό), τα Μετρητά/αντικαταβολή, η Ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking / m-banking), όπως δείχνει η νέα έρευνα της Focus Bari, με τίτλο «Οι Τρόποι Πληρωμής που Προτιμούν οι Έλληνες» που διεξήχθη το Μάιο του 2023.

Στις επιλογές που γνωρίζουν οι Έλληνες ως εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής περιλαμβάνονται εκτός από τα Μετρητά/αντικαταβολή 89%, η χρεωστική κάρτα από Ελληνική τράπεζα (πλαστικό) 85%, η Ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking / m-banking) 84%,η Πιστωτική κάρτα από Ελληνική τράπεζα (πλαστικό) 73%, η Προπληρωμένη κάρτα (πλαστικό ή ψηφιακή) 69%, η Χρεωστική κάρτα από Ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή) 63%, τα Ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, κλπ.) 60%, η Πιστωτική κάρτα από Ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή) 55%, η Κάρτα Revolut (πλαστικό ή ψηφιακή) 43%, το Payzy by Cosmote 39%, Buy Now Pay Later (BNPL) όπως π.χ. Klarna13%, Κάρτα N26 (πλαστικό ή ψηφιακή) 9%.

Οι Έλληνες όμως προτιμούν να χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο Μετρητά/αντικαταβολή 78%, Χρεωστική κάρτα από Ελληνική τράπεζα (πλαστικό) 72%, Ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking / m-banking) 67%, Πιστωτική κάρτα από Ελληνική τράπεζα (πλαστικό) 35%, Χρεωστική κάρτα από Ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή) 33%, Ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, κλπ.) 33%, Προπληρωμένη κάρτα (πλαστικό ή ψηφιακή) 25%, Πιστωτική κάρτα από Ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή) 16%, Κάρτα Revolut (πλαστικό ή ψηφιακή) 16%, Payzy by Cosmote 5%, Buy Now Pay Later (BNPL) όπως π.χ. Klarna 4%, Κάρτα N26 (πλαστικό ή ψηφιακή) 2%.

Συστηματικά προτιμούν Χρεωστική κάρτα από Ελληνική τράπεζα (πλαστικό) 48%, Μετρητά/αντικαταβολή 40%, Ηλεκτρονική μεταφορά (e-banking / m-banking) 30%. Στους συστηματικούς τρόπους πληρωμής περιλαμβάνονται οι Πιστωτική κάρτα από Ελληνική τράπεζα (πλαστικό) 17%, Χρεωστική κάρτα από Ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή) 16%, Ψηφιακά πορτοφόλια (Google Pay, Apple Pay, κλπ.) 15%, Πιστωτική κάρτα από Ελληνική τράπεζα στο κινητό (ψηφιακή) 6%, Προπληρωμένη κάρτα (πλαστικό ή ψηφιακή) 6%, Κάρτα Revolut (πλαστικό ή ψηφιακή) 5%, Payzy by Cosmote 2%, Κάρτα N26 (πλαστικό ή ψηφιακή) 2%, Buy Now Pay Later (BNPL), όπως π.χ. Klarna 1%.

Χρεωστική (πλαστικό/ψηφιακή) και μετρητά/αντικαταβολή είναι λοιπόν οι τρόποι πληρωμής που προτιμά σήμερα το κοινό, ενώ στο TOP 3 περιλαμβάνονται και οι πιο σύγχρονοι τρόποι. Οι άντρες και οι μικρότερες ηλικίες φαίνεται πάντως να είναι πιο συμφιλιωμένοι με τους πιο σύγχρονους τρόπους πληρωμής. Ενώ οι προτιμώμενοι τρόποι πληρωμής από τους καταναλωτές διαφέρουν ανάλογα με την περίσταση. Ειδικότερα οι διαφορετικοί τρόποι πληρωμής γίνονται πιο δημοφιλείς ανάλογα με την περίπτωση, με πιο παραδοσιακούς να χρησιμοποιούνται σε offline αγορές, και τους πιο σύγχρονους σε διαδικτυακές.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως την εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωμών καθορίζει κατά πολύ και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Σύμφωνα με τη Focus Bari, τουλάχιστον μία online αγορά έχουν πραγματοποιήσει λίγο περισσότεροι από 2 στους 3[71%] μέσα στο τελευταίο 6μηνο και ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ποσοστό στις μεγαλύτερες ηλικίες 65+ ετών (+24%).