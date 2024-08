Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στην πληροφορική – Ζήτηση για τεχνολογίες αιχμής  

Έντονη κινητικότητα εμφανίζει ο κλάδος της πληροφορικής και ειδικότερα ο τομέας του επιχειρηματικού λογισμικού, παρά τις διεθνείς πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις που ειδικά στην παραγωγή λογισμικού μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά μία εταιρεία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου, τα έργα του ψηφιακού μετασχηματισμού με εστίαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, την ψηφιακή κάρτα υγείας, την υιοθέτηση λύσεων all in one για την κάλυψη των ρυθμιστικών αναγκών υποχρεωτικής διασύνδεσης POS ανεβάζουν τον πήχυ των προσδοκιών των εταιρειών του κλάδου για δαπάνες σε τεχνολογικές λύσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων πελατών τους και ωθούν συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο.

Mε βάση τα στοιχεία των εταιρειών αναμένεται υψηλή ζήτηση για ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα στον ελληνικό δημόσιο τομέα και στις διεθνείς αγορές, προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη στην αγορά του Internet of Things (IoT), με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 22,0%, η αγορά των Έξυπνων Πόλεων προβλέπεται να αυξηθεί σε μέγεθος έως το 2027 με ετήσιο διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης που θα φτάσει έως και το 15%. Οι τεχνολογίες αιχμής είναι Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και Machine Learning (ML) για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, Τεχνολογίες IoT βασισμένες σε 5G, ΝΒΙοΤ και Lorawan, Edge Computing, τεχνολογίες Business Intelligence (BI), Blockchain και Smart Contracts, Cloud Computing για δεδομένα των οποίων η επεξεργασία μπορεί να γίνει σε Cloud υποδομές. Η ζήτηση λοιπόν για τις υπηρεσίες πληροφορικής και για το λογισμικό εξαρτάται αρκετά, πλέον, από την ανάγκη των επιχειρήσεων-πελατών του κλάδου να μετασχηματιστούν ψηφιακά, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να καταφέρουν να παραμείνουν αποδοτικές και ανταγωνιστικές.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ένταξη της Εntersoft και της Epsilon Net σε μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχήματα με διεθνή προσανατολισμό μετά την εξαγορά τους από το Οlympia Group και την Ginger Digital BidCo αντίστοιχα και την έξοδό τους από την ελληνική Κεφαλαιαγορά. Στον αντίποδα την χρηματιστηριακή τους παρουσία καθιστούν πιο εμφανή οι εταιρείες πληροφορικής με έμφαση στο επιχειρηματικό λογισμικό, Profile, Real Consulting, Performance Technologies, Ίλυδα, Space Hellas, Unisystems, Softweb, Dotsoft, Q&R, αλλά και Ideal Holdings που δρομολογεί εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής όπου δραστηριοποιείται με τις Βyte, Adacom, Ideal Electronics και πλέον την BlueStream.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΙΟΒΕ (Ιούλιος 2024), θετικό καταγράφεται το κλίμα αναφορικά με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων του κλάδου. Συγκεκριμένα σημαντική βελτίωση παρουσίασε ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στην Πληροφορική και Ανάπτυξη Λογισμικού και διαμορφώνεται στις 111,6 (από 97,9) μονάδες, ήπια χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι (116,6 μον.).

Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύονται αισθητά στις +32 από τις +15 μονάδες, ενώ παράλληλα κινούνται οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και διαμορφώνονται στις +32 από τις +15 μονάδες. Οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ζήτησης κινούνται ανοδικά και διαμορφώνονται στις +41 μονάδες από τις +25 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο, όπως αντίστοιχα και οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση στις +45 από τις +30 μονάδες. Παράλληλα, οι αποπληθωριστικές τάσεις για τις τιμές διαμορφώθηκαν στις -9 μονάδες.