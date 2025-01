Η ΣΟΛ Crowe – Δράσεις ΕΚΕ 2024

Με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) να αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα της στρατηγικής και της κουλτούρας της, η ΣΟΛ Crowe το 2024 ενίσχυσε τη δέσμευσή της για τη στήριξη της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση του αθλητισμού. Η εταιρεία και τα στελέχη της ανέπτυξαν πρωτοβουλίες που αγκαλιάζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στηρίζουν το φυσικό περιβάλλον και προάγουν τον αθλητισμό, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο και προβάλλοντας μηνύματα αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, η ΣΟΛ Crowe προχώρησε σε σημαντικές δωρεές προς ιδρύματα όπως το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, που υποστηρίζει παιδιά σε ανάγκη, το Γηροκομείο Αθηνών, ενισχύοντας τις ανάγκες των ηλικιωμένων και το Αθλητικό Σωματείο ΑΤΛΑΣ, που προάγει τον αθλητισμό για άτομα με αναπηρίες

Παράλληλα, η εταιρεία διοργάνωσε το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Bazaar της στο οποίο συμμετείχαν οργανισμοί όπως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τα «Παιδικά Χωριά SOS», η «ΕΛΕΠΑΠ» και η «Αμυμώνη». Με έμφαση στο κοινωνικό της έργο και με στόχο την ενίσχυση όσων πραγματικά έχουν ανάγκη, η εταιρεία στήριξε επίσης τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την Πανελλήνια Ένωση Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ).

Περιβαλλοντική Δράση & Αθλητισμός

Η ΣΟΛ Crowe δραστηριοποιήθηκε και φέτος σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, και συμμετέχοντας σε δράσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα όπως οι πυρκαγιές και η αποκατάσταση περιοχών που έχουν πληγεί από αυτές.

Επίσης, η ΣΟΛ Crowe συνέχισε να προάγει τον αθλητισμό και τα ιδεώδη που πρεσβεύει, παρέχοντας συνεχή στήριξη στους διακεκριμένους αθλητές με τους οποίους συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια, τον Παναγιώτη Πολύζο και τη Στεφανία Πολυχρονιάδη. Παράλληλα, η εταιρεία και τα στελέχη της έλαβαν μέρος σε μεγάλους αθλητικούς αγώνες όπως ο Μαραθώνιος, οι εργασιακοί αγώνες κ.α., αλλά και σε αγώνες που έχουν ως στόχο το κοινωνική αλληλεγγύη και τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων, όπως το Greece Race for the Cure και το No Finish Line.

Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe, δήλωσε: «Η ΣΟΛ Crowe παραμένει αφοσιωμένη στην υποστήριξη όσων έχουν πραγματικά ανάγκη, αλλά και στη στρατηγική της δέσμευση για ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους μας που αγκαλιάζουν το όραμα της εταιρείας μας και συμβάλλουν ενεργά στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και το 2025, προάγοντας αξίες που ενδυναμώνουν τις κοινότητες γύρω μας και ενισχύουν την κοινωνική πρόοδο.»