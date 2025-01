Σημαντικές διακρίσεις για τον Όμιλο Quest και τις θυγατρικές εταιρείες του

Ο Όμιλος Quest ανακοινώνει με υπερηφάνεια τις νέες διακρίσεις που έλαβε στα τέλη του 2024, oι οποίες επιβεβαιώνουν και αναδεικνύουν την αφοσίωση του Ομίλου και των θυγατρικών του στην επιχειρηματική αριστεία, την κοινωνική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα Βραβεία “Diamonds of the Greek Economy” που διοργανώθηκαν για ακόμη μία χρονιά από τη Ναυτεμπορική τίμησαν 84 εταιρείες που ξεχώρισαν για την αναπτυξιακή τους πορεία. Η Quest Holdings και η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες βραβεύτηκαν στην κατηγορία Diamonds Classic για τις οικονομικές τους επιδόσεις, με βάση τον κύκλο εργασιών τους. Ο ίδιος θεσμός επιβράβευσε εταιρείες για τις στρατηγικές τους κοινωνικής υπευθυνότητας, απονέμοντας τα νέα βραβεία “Diamonds of the Greek Economy – ESG Awards”. Η Quest Holdings βραβεύτηκε στην κατηγορία “Social Impact” για τη συνεισφορά της στην κοινωνία, και συγκεκριμένα για τη στρατηγική της και τις δράσεις της σε θέματα Diversity, Equity & Inclusion.

Παράλληλα, η ICAP CRIF, μέσω των καθιερωμένων “True Leaders” επιβράβευσε για 14η χρονιά 100 εταιρείες και 12 ομίλους που κατάφεραν να ηγηθούν στην ελληνική αγορά. Ο θεσμός αξιολόγησε περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις με κριτήριο τις επιδόσεις τους και τα δημοσιοποιημένα οικονομικά τους αποτελέσματα του 2023. H Quest Holdings αλλά και οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Info Quest Technologies, Uni Systems και ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες διακρίθηκαν για τις κορυφαίες επιδόσεις στον κλάδο τους και τη σταθερή ανάπτυξή τους.

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης των ανθρώπων μας. Το 2024 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και ευκαιρίες και είμαστε υπερήφανοι που ο Όμιλος Quest και οι θυγατρικές μας κατάφεραν να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την ηγετική μας θέση στην αγορά. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, τους μετόχους και τους πελάτες μας. Αξίζει να επισημανθεί πως το 2024 ολοκληρώθηκε με δύο σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες για τον Όμιλο, που αφορούν αφενός στην απόκτηση του 70% των μετοχών της εταιρείας Μπενρουμπή, και αφετέρου στην πώληση στην εταιρεία GLS του 20% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας ACS με την πρόβλεψη δικαιώματος μελλοντικής απόκτησης και του υπολοίπου 80%», δήλωσε ο Απόστολος Γεωργαντζής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Quest και της ACS.