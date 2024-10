Southrock: Η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει την πιστοποίηση EDGE για τα οικιστικά έργα της στη Μύκονο

Τη διεθνή πιστοποίηση EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) από τoν ανεξάρτητο φορέα Green Business Certification Inc. (GBCI) απέκτησε η Southrock Asset Management για τα πολυτελή οικιστικά της έργα στις περιοχές Άγιος Ιωάννης και Φωκός στη Μύκονο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αντίστοιχα έργα στην Ελλάδα λαμβάνουν αυτή την πολύ σημαντική διάκριση.

Η EDGE είναι ένα σύστημα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων που ανέπτυξε η International Finance Corporation (IFC), μέλος του World Bank Group, στο πλαίσιο της αποστολής της να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα. Στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης πόρων στα κτίρια, μέσω της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς και της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών. Τα έργα της Southrock στη Μύκονο επιτυγχάνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, καθώς προβλέπεται εξοικονόμηση ενέργειας από 24% έως 27%, εξοικονόμηση νερού από 26% έως 27% και μείωση του ενσωματωμένου άνθρακα στα υλικά κατά 75% έως 76%.

Σχεδιάζοντας κατοικίες που ανταποκρίνονται σε αυτό το εξαιρετικό επίπεδο περιβαλλοντικής απόδοσης, η Southrock στοχεύει να έχει έναν διαρκή θετικό αντίκτυπο όχι μόνο σε όσους κατοικούν εκεί, αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα για τα επόμενα χρόνια.

Η διάκριση EDGE ενισχύει τη δέσμευση της Southrock στη δημιουργία πρωτοποριακών και βιώσιμων αναπτύξεων που σέβονται τους φυσικούς πόρους και διαμορφώνουν το μέλλον της οικιστικής δόμησης στην Ελλάδα. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες διαβίωσης υψηλών προδιαγραφών.