BSH Home Appliances Group: 100 χρόνια IFA με έμφαση στο digitalization και τη βιωσιμότητα

Η BSH Home Appliances Group, ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο των οικιακών συσκευών στην Ευρώπη, συμμετείχε ενεργά στη γιορτή των 100 χρόνων της IFA. Με την ευκαιρία αυτή, παρουσίασε το μέλλον των έξυπνων σπιτιών, γιορτάζοντας παράλληλα τη 10η επέτειο του Home Connect. Σε με μια έκταση 6.000 τ.μ. η BSH αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πρωτοποριακές συσκευές και τεχνολογίες που καθιστούν τη διαχείριση του σπιτιού πιο αποδοτική και απλή από ποτέ.

Η στρατηγική της BSH είχε ανέκαθεν στο επίκεντρό της τη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση, ανταποκρινόμενη πάντοτε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και της αγοράς. Με το σύνθημα «There is no place #LikeABosch. Welcome home.», η Bosch επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στην καινοτομία και την ενεργειακή αποδοτικότητα, κάτι που φανερώνεται και από τα νέα της προϊόντα. Τα καινούρια πλυντήρια της σειράς 6 και 8 που παρουσιάστηκαν, εξοικονομούν ενέργεια, νερό, ηλεκτρισμό και απορρυπαντικό σε κάθε κύκλο πλύσης, με κάποια μοντέλα να είναι κατά 50% πιο αποδοτικά από την ενεργειακή κατηγορία Α. Επιπλέον, με το νέο φίλτρο μικροπλαστικών της Bosch, ένα ακόμη καινοτόμο βήμα της εταιρείας προς τη βιωσιμότητα, εξασφαλίζεται σχεδόν μηδενική απελευθέρωση μικροπλαστικών στο νερό της αποχέτευσης.

Οι νέοι ψυγειοκαταψύκτες ντουλάπα (French Door) και οι φούρνοι με λειτουργίες AirFry και ατμού αποτέλεσαν εξίσου σημαντικά σημεία της παρουσίας της εταιρείας στην IFA, καθώς πρόκειται για συσκευές που υποστηρίζουν τις τάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και υγιεινή διατροφή, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα και απόδοση. Για όσους αναζητούν απόλυτη καθαριότητα, η Bosch παρουσίασε τη νέα Unlimited 10, την ασύρματη σκούπα με τεχνολογία MicroClean, που απομακρύνει ακόμη και τα πιο λεπτά σωματίδια. Η TFT οθόνη της σκούπας παρέχει πλήρη έλεγχο των προγραμμάτων καθαρισμού και της κατάστασης της μπαταρίας, ενώ επιτρέπει την προβολή εκπαιδευτικών βίντεο.

Το Home Connect, που γιόρτασε φέτος 10 χρόνια στην αγορά, εξακολουθεί να καινοτομεί στις λύσεις IoT για το σπίτι. Με τη συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων του, όπως η έξυπνη διαχείριση ενέργειας μέσω του Smart Start και η συνεργασία με πράσινους παρόχους ενέργειας, όπως η Tibber, η BSH μένει σταθερή στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των οικιακών συσκευών. Μάλιστα, η ίδια η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης της κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, με το Consumption Forecast οι καταναλωτές έχουν εικόνα της αναμενόμενης κατανάλωσης ενέργειας και νερού, βάσει του εκάστοτε επιλεγμένου προγράμματος και επομένως, είναι στο χέρι τους να αποφασίσουν για την ενέργεια που θα καταναλώσουν. Από την άλλη, το Care Dashboard λειτουργεί ως σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης των συσκευών, εντοπίζοντας έγκαιρα την όποια ανάγκη συντήρησης και προάγοντας τη διατήρηση της μακροχρόνιας απόδοσής τους.

Η συμμετοχή της BSH στην IFA 2024 απέδειξε για ακόμα μια φορά την αφοσίωσή της στην έρευνα και την ανάπτυξη, συνδυάζοντας την τεχνολογία, την ευκολία και την υπευθυνότητα. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η εταιρεία παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των οικιακών συσκευών και το σπίτι του μέλλοντος, έχοντας ως κεντρικούς άξονες την ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα.