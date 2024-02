Η Huawei Ευρώπης ανακοίνωσε τις αλλαγές στο εμβληματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων ταλέντων «Seeds for the Future» που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2024

Η τελετή λήξης «Seeds for the Future European Grand Finale» στο οποίο συμμετείχαν εκλεκτοί απόφοιτοι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Seeds for the Future» προερχόμενοι από είκοσι-δύο (22) Ευρωπαϊκές χώρες, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πεκίνο στις 23 Ιανουαρίου 2024.

Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε η Huawei Ευρώπης παρουσιάστηκαν τα συλλογικά επιτεύγματα των ταλαντούχων μελλοντικών ηγετών του τομέα Tεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίοι είχαν νωρίτερα παρακολουθήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις χώρες τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες/χουσες παρευρέθηκαν σε ημερίδες που αφορούσαν θέματα τεχνολογικής φύσεως καθώς και σε συζητήσεις που αφορούσαν καίρια ζητήματα όπως η διαφορετικότητα, οι πράσινες δεξιότητες και η βιωσιμότητα.

Aπό την Ελλάδα, συμμετείχαν στην αποστολή η Χριστίνα Διαμαντή φοιτήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ο Γιάννης Διλμπέρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ξεχώρησαν με τις επιδόσεις τους στο Ελληνικό πρόγραμμα «Seeds for the Future». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στην Κίνα από δύο φοιτητές καθώς διέπρεψε ανάμεσα σε 37 Ευρωπαϊκές χώρες που υλοποιήσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το 2023 και κατατάχθηκε στις τρεις πρώτες πανευρωπαϊκώς.

«Ύστερα από ένα ταξίδι σε μια χώρα που συνδυάζει την εντυπωσιακή τεχνολογική προόδο με τη βαθιά ιστορία και τον πολιτισμό, γυρίζω στην χώρα μου γεμάτη έμπνευση και ενέργεια να συνεχίσω να μαθαίνω και να εξελίσσομαι ώστε να συνεισφέρω κι εγώ στην δίκη μου κοινότητα. Εφόδια μου πλέον είναι όλα όσα έμαθα ως απόφοιτη του προγράμματος Seeds for the Future της Huawei, τα νέα ερεθίσματα από ένα τόσο ιδιαίτερο ταξίδι, όσο και οι νέες γνωριμίες αλλά και φιλίες που ελπίζω να διατηρήσω», σημείωσε χαρακτηριστικά η συμμετέχουσα Χριστίνα Διαμαντή φοιτήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

«Το ταξίδι στην Κίνα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία στην οποία συμμετείχαμε σε σεμινάρια σχετικά με τις τεχνολογίες βιωσιμότητας, επισκεφθήκαμε ερευνητικά κέντρα και κεντρικά κτήρια της Huawei ενώ παράλληλα εξοικειωθήκαμε με την κουλτούρα και την ιστορία της Κίνας», ανέφερε ο Γιάννης Διλμπέρης Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο καθηγητής Shahbaz Khan, Διευθυντής του Πολυτομεακού Περιφερειακού Γραφείου της UNESCO για την Ανατολική Ασία, είπε χαρακτηριστικά κατά την τελετή λήξης: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε το κοινό όραμα της UNESCO και της Huawei να ευθυγραμμίζονται για την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού των νέων. Από τον Φεβρουάριο του 2023, η Huawei συμμετέχει στην Παγκόσμια Συμμαχία της UNESCO για τον Αλφαβητισμό (GAL). Ως η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που συμμετέχει στην GAL, η Huawei δεσμεύεται να ενισχύσει τη χρήση της τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες».

Ο Αντιπρόεδρος της Huawei Ευρώπης, Radoslaw Kedzia, ανακοίνωσε τα σχέδια της Huawei να επιταχύνει τις προσπάθειες για την προώθηση της καλλιέργειας ταλέντων: «Η Huawei είναι υπερήφανη που ανακοινώνει την διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Seeds for the Future» για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με φυσική παρουσία, τον Ιούλιο του 2024 που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη της Ιταλίας. Αυτή η πρωτοβουλία, με γνώμονα το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και διαλόγου, θα φέρει σε επαφή φοιτητές/τριες από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενισχύοντας ένα οικοσύστημα μάθησης και συνεργατικής ανάπτυξης start-up ιδεών με την χρήση της τεχνολογίας για το κοινό καλό. Σήμερα, προσκαλούμε επίσημα τους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν σπουδές στο STEM να συμμετάσχουν σε αυτήν τη εμπειρία και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της τεχνολογίας προς το καλύτερο».

Η Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager, Huawei: “Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για το γεγονός ότι στο Seeds for the Future European Grand Finale που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, συμμετείχαν δύο Έλληνες φοιτητές. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την επιτυχία που έχει το πρόγραμμα στη χώρα μας ενώ, παράλληλα, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η αφοσίωση της Huawei Ελλάδος στην ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς ηγετών ΤΠΕ εξοπλίζοντάς τους με τις δεξιότητες και την πολιτιστική κατανόηση για να προοδεύσουν και να διαπρέψουν σε ένα διεθνές περιβάλλον».