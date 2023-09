Η DIS είναι o μοναδικός System Integrator στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί σε Microsoft Specialization για τα Business Applications – Finance που αφορά τη λύση Microsoft Dynamics 365 F&O

H DIS, κορυφαίος πάροχος λογισμικού για καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έλαβε την ανώτατη πιστοποίηση για τη λύση Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations ως Microsoft Specialization Business Applications – Finance, όντας ο πρώτος System Integrator συνεργάτης της Microsoft που το επιτυγχάνει στην Ελλάδα.

Η προηγμένη αυτή εξειδίκευση αποδεικνύει τη δέσμευση της DIS στην αριστεία και επικυρώνει τη βαθιά εξειδίκευση και γνώση, την αποδεδειγμένη επιτυχία της DIS στην παροχή και υλοποίηση λύσεων Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations καθώς και την ανάπτυξη της στην Ελληνική αγορά.

H πιστοποίηση αυτή δίνεται σε συνεργάτες της Microsoft οι οποίοι:

υλοποιούν επιτυχώς τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον 5 εγκαταστάσεις με περισσότερους από 100 χρήστες της λύσης Microsoft Dynamics 365 F&Ο.

αυξάνουν την επέκταση της χρήσης της εφαρμογής πλέον του 30% μεταξύ των χρηστών.

επιτυγχάνουν 20 τεχνικές πιστοποιήσεις στο σχετικό αντικείμενο.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023 έχουμε τη χαρά και προνόμιο να έχουμε πιστοποιήσει περισσότερους από 40 συμβούλους και προγραμματιστές.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι το επόμενο βήμα της DIS στην εξειδίκευση στα Microsoft Business Applications. Η DIS είναι ο πρώτος System Integrator που πιστοποιήθηκε για ολόκληρη την οικογένεια λύσεων Microsoft Dynamics 365 στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη βαθμολογία πιστοποίησης στα Microsoft Business Applications.

Η εταιρεία βραβεύτηκε πρόσφατα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά (2021,2022,2023) ως «Cloud Provider of the Year» στα Cloud Computing Awards που διοργάνωσε η εταιρεία Boussias.

Η DIS έχει ολοκληρώσει επιτυχώς περισσότερα από 100 Microsoft Dynamics 365 έργα μέχρι σήμερα σε όλες τις εκδόσεις των επιχειρηματικών εφαρμογών της πλατφόρμας.

“Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε οι μοναδικοί που πέτυχαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα στην εξειδίκευση των Business Applications της Microsoft στην Ελλάδα”, δήλωσε ο κύριος Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DIS. “Αυτό το επίτευγμα υπογραμμίζει την αφοσίωσή μας να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες μας, που τους βοηθούν να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις και να συμβάλουν στον επιχειρηματικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και θα ενσωματώσουμε στις λύσεις μας όλες τις καινοτομίες που προσφέρει η AI λύση Microsoft 365 Copilot”

Ο κ. Χάρης Καμπάνης, Business Applications Director, της Microsoft για την περιοχή Central East Europe, Middle East & Africa ανέφερε σχετικά:

“H Microsoft δεσμεύεται να παρέχει λύσεις κορυφαίας ποιότητας στις επιχειρήσεις για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία τους. Επενδύουμε στα Cloud Business Applications και νέες τεχνολογίες ΑΙ. Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην DIS γιατί με συνέπεια αγκαλιάζει το όραμά μας όντας ο πρώτος System Integrator στην Ελλάδα που αποκτά την Πιστοποίηση Microsoft Specialization in Business Applications – Finance for Dynamics 365 Finance and Operations. Τα Specializations που αποκτούν οι συνεργάτες μας, διασφαλίζουν ότι οι πελάτες αξιοποιούν πλήρως τα προϊόντα και την τεχνολογία μας, με ταχύτητα και ασφάλεια.”