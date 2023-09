Η Pylones Hellas παρουσιάζει τον νέο στρατηγικό της συνεργάτη  την SecurityHQ

Σε μία ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στη νέα συνεργασία με την Security HQ, η Pylones Hellas, σύστησε το νέο στρατηγικό συνεργάτη της, με την συνοδεία μίας εξαιρετικής γευστικής εμπειρίας στο βραβευμένο εστιατόριο Aleria. Η συνολική εικόνα που διαμορφώθηκε από το κοινό, φαίνεται να προμηνύει μία εξαιρετική πορεία για τις νέες υπηρεσίες που θα προσφέρονται στην ελληνική αγορά της κυβερνοασφάλειας.

Η Pylones συνειδητοποίησε πως η αγορά έχει σοβαρές ελλείψεις στα SOC Services όπως SLAs, SOC ομάδες με λίγους πιστοποιημένους Analysts, χωρίς global view ή υψηλά κόστη.

Έτσι, αποφάσισε να συνεργαστεί με την SecurityHQ που ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες στο έπακρο, με 6 data centers globaly, πάνω από 300 certified security analysts, παρέχοντας επιπλέον μια μοναδική μεθοδολογία, έναν σημαντικό αριθμό use cases.

Με ομπρέλα την SecurityHQ, η Pylones αγκαλιάζει με τις νέες υπηρεσίες που ανοίγονται, τις υπάρχουσες υπηρεσίες που παρέχει, βάζοντας στην αγορά «Όχι Άλλο Ενα SOC Team» { Not JUST Another SOC Team } αλλά ολοκληρωμένες και αναβαθμισμένες SOC υπηρεσίες.

Το επίπεδο συνεργασίας της Pylones Hellas με τον παγκόσμιο leader ως Managed Security Services Provider (MSSP), την Security HQ, αφορά στις υπηρεσίες:

Managed Detection and Response (MDR)

Security Operation Center as a Service (SOCaaS)

Vulnerability Management as a Service (VMaaS)

Penetration Testing (PT)

Η SecurityHQ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως ως Managed Security Services Provider (MSSP) και έχει πελάτες μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τραπεζών, αεροπορικών εταιρειών και δημόσιων οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

«Αρχικός μας στόχος στην Pylones Hellas, ήταν η αναζήτηση και ουσιαστική κάλυψη του κενού που υπήρχε μέχρι τώρα στην ελληνική αγορά της κυβερνοασφάλειας. Η εκτενής έρευνα ενός παρόχου που θα μας βοηθήσει να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τις καλύτερες υπηρεσίες ενός Security Operation Center, μας οδήγησαν στην Security HQ. Η συνεργασία μας ξεπερνάει κάθε προσδοκία, καθώς ανακαλύψαμε πως η Security HQ μπορεί να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη σειρά απαραίτητων υπηρεσιών, αλληλένδετες μεταξύ τους και να καταφέρουμε τον αρχικό μας στόχο, δεσμευόμενοι για την ποιότητα των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθύνων σύμβουλος της Pylones Hellas, κ. Εμμανουήλ Νέτος.

Σχετικά με τις υπηρεσίες και το οικονομικό κόστος που θα έχουν αυτές για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ο κ. Feras Tappuni, CEO, της Security HQ ανέφερε σε σχετική ερώτηση που έλαβε από δημοσιογράφο: «Η SecurityHQ συνεργάζεται εδώ και δύο δεκαετίες με πολλούς και διαφορετικούς τομείς εταιρειών, όπως εταιρείες τροφίμων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, αεροπορικές εταιρείες κ.α. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι αρκετά προσιτές στην ελληνική αγορά και είμαστε βέβαιοι πως όσοι μας εμπιστευτούν, θα μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας».