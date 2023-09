Thessaloniki Future Thinking Dialogues 2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 7 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο “The MET” στη Θεσσαλονίκη, το “3ο Thessaloniki Future Thinking Dialogues” (TFTD), με τίτλο: “AI in Action: Transforming Business, Work and Life” που συνδιοργανώθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

To TFTD, αποτέλεσε για μία ακόμη χρονιά σημείο αναφοράς στις εξελίξεις και τη δυναμική ενός τεχνολογικού πεδίου, το οποίο θα έχει επιδραστικότητα σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι εργασίες του Συνεδρίου, επικεντρώθηκαν στις βαθιές τομές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην κοινωνία, την οικονομία, την εργασία και κάθε έκφανση της ανθρώπινης ζωής, παράλληλα με την ανάγκη διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθικών παραμέτρων κατά τη χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο των εισαγωγικών τοποθετήσεων, ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου τόνισε: “Είναι μια πραγματικότητα που φέρνει επανάσταση στον τρόπο που βιώνουμε τη ζωή μας συνολικά», ενώ σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα εξήγησε ότι “η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποτελεσματικές, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, να επιτύχουν επίπεδα καινοτομίας που φαίνονταν ανέφικτα και παρουσιάζει τόσες προκλήσεις όσο και ευκαιρίες.”

O Βασίλης Καφάτος, Aντιπρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου υπογράμμισε: “Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε, διευρύνοντας την έννοια της εργασίας, δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους να απελευθερωθούν από μηχανικές και επαναλαμβανόμενες εργασίες.”

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας σημείωσε χαρακτηριστικά: “η συνεργασία, οι συντονισμένες προσπάθειες μαζί με τους φορείς και τους θεσμούς του τόπου μας, με αποστολές στις ΗΠΑ και τη Silicon Valley, φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα, φέρνουν μεγάλες επενδύσεις από εταιρείες- κολοσσούς που εμπιστεύονται την Κεντρική Μακεδονία, εμπιστεύονται το ανθρώπινο δυναμικό μας, φέρνουν πολλές καλές θέσεις εργασίας, αλλά και την επιστροφή νέων επιστημόνων που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης”. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι 200 ψηφιακές υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο gov.gr και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ενταχθεί το σύνολο των υπηρεσιών, κάτι που σημαίνει την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών που πλήρωναν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, περιμένοντας στα γκισέ. “Στον τόπο μας, τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία, έχουμε ένα πλήρως δομημένο οικοσύστημα καινοτομίας και είμαστε αφοσιωμένοι στο να κάνουμε την καινοτομία τον τρίτο βασικό πυλώνα της οικονομίας, μαζί με τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα» υπογράμμισε.

Ο Jerry Ismail, Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη έθεσε το πλαίσιο: “Oι ηγεσίες δημοκρατικών κρατών, όπως οι ΗΠΑ και η Ελλάδα, μαζί και σε συνεργασία με επιχειρήσεις όπως η Deloitte, η Pfizer και πολλές άλλες και τα πανεπιστήμια, δεν υπήρξαν ποτέ πιο δεσμευμένες στο να εγγυηθούν και να διασφαλίσουν ότι οι τεχνολογικές αλλαγές που πρόκειται να βιώσουμε θα ενισχύσουν και δεν θα αποδυναμώσουν τις πιο σημαντικές μας αξίες, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτικότητα και ενδυνάμωση του κράτους δικαίου.”

Από την πλευρά του, ο Costi Perricos, Global Artificial Intelligence and Data Lead Partner της Deloitte UK, επισήμανε ότι εντός της επόμενης δεκαετίας η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιφέρει τεράστιο πλούτο για την παγκόσμια οικονομία, προσθέτοντας στο ΑΕΠ 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, σημείωσε ότι το 2026, οι τζίροι των εταιρειών τεχνολογίας που παρέχουν λύσεις και υπηρεσίες σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα ξεπεράσουν τα 900 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζεται να κοιτάξουν κατάματα τη νέα πραγματικότητα, που διαμορφώνεται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), και να κάνουν βήματα στα πεδία της αύξησης της υπολογιστικής ισχύος, των έξυπνων αλγορίθμων και των δεδομένων, διατύπωσε ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, Γιάννης Μαστρογεωργίου, στη συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ηλία Σπυρτούνια. “Η δουλειά της Πολιτείας”, πρόσθεσε, “είναι να δημιουργήσει κανόνες και να πάρει καλές πρακτικές από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να τις εφαρμόσει στο δημόσιο – ο δε ιδιωτικός τομέας να αντιληφθεί ότι το κράτος δεν έχει σηκωμένο το χειρόφρενο. Ως προς τις ταχύτητες, θα τα βρούμε”.

“Εργάζομαι στον χώρο της δημοσιογραφίας της τεχνολογίας εδώ και 25 χρόνια και ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή είναι πως δεν υπάρχει μια κοινή απάντηση ανάμεσα στους ειδικούς για το χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Για πρώτη φορά στην επαγγελματική μου καριέρα βλέπω πως μπορεί να ρωτήσεις 5 ή 10 ειδικούς και να πάρεις 5 ή 10 διαφορετικές απαντήσεις. Θα πω λοιπόν πως αν υπάρχει οποιοσδήποτε που θα σταθεί εδώ πάνω στο πόντιουμ και θα πει πως ξέρει τι θα συμβεί, λέει ψέματα”. Με τη συγκεκριμένη αρχική τοποθέτησή του που προκύπτει από την εμπειρία του τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και δη το αποκαλούμενo Generative AI ο Jeremy White, αρχισυντάκτης Τεχνολογίας του περιοδικού Wired, τόνισε πως: “Το βασικό είναι να έχουμε ανοιχτό μυαλό αλλά να είναι η ΑΙ τεχνολογία διαθέσιμη ακόμη και στις μικρές στην ιεραρχία θέσεις εργασίας σε μια εταιρεία. Όλοι οι υπάλληλοι να μπορούν να κάνουν αλλαγές στις δουλειές τους. Να μπορούν να αυτοματοποιήσουν τις δικές τους διαδικασίες δουλειάς, να μπορούν να μάθουν οι ίδιοι πώς να το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχουν πολλές απαιτήσεις σε εκμάθηση. Στην ουσία αυτό είναι κάτι που θα “πάρει την εξουσία”, υπογράμμισε.

Ο Αντιπρόεδρος και επικεφαλής του ψηφιακού κέντρου τεχνολογίας και καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, Nico Gariboldi αναφέρθηκε στα ακόλουθα: “Οι συνεργασίες και η χρήση νέων τεχνολογικών παράγουν αποτελέσματα. Η Pfizer στη Θεσσαλονίκη, συνεργάζεται με πανεπιστήμια, με ερευνητές, με startups, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, απασχολεί και διασυνδέεται με ανθρώπους με ταλέντο και ικανότητες.”

Ο Λάζαρος Πολυμενάκος, Οικονομικός Σύμβουλος της Ernst &Young Greece, ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τόνισε: “Από τη μία έχουμε στη διάθεσή μας μια πάρα πολύ καλή τεχνολογία ενώ από την άλλη βιώνουμε έναν προβληματισμό για το τι σηματοδοτεί αυτή για το μέλλον μας, για τις ζωές μας, τις θέσεις εργασίας, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Επενδύονται πολλά κεφάλαια στις τεχνολογίες, οι οποίες μας δίνουν νέες δυνατότητες να κάνουμε τη δουλειά μας και μπορούν να μετασχηματίσουν τη μορφή ενός περιβάλλοντος.”

Από την πλευρά της, η Carolin Eggers, Director Google Cloud EMEA, περιέγραψε πως αυτή τη στιγμή πάνω από το 70% των εταιριών unicorn στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης «τρέχουν» μέσα από το Google Cloud ενώ εξήγησε πως ήδη περί τα 1000 μοντέλα ΑΙ τρέχουν μέσα στο Google Cloud περιβάλλον κάτι που δίνει και πολλές επιλογές. “Είναι η αξιοπιστία και η ασφάλεια σε πολλά επίπεδα που έχει σημασία. Πρέπει να έχεις τα δεδομένα ασφαλή, να γνωρίζεις με ποιον τρόπο διοικούνται αυτά τα δεδομένα, ώστε να αποτραπεί κάθε φαινόμενο απάτης κάτι που συμβαίνει όταν συνεργάζεται κάποιος σε αυτόν τον τομέα με την Google, μια λειτουργία που, στην τελική, αφορά ένα ολόκληρο οικοσύστημα αφού δεν είναι μια τεχνολογία με ένα-μέγεθος-για-όλους λειτουργία»

“Αν μία ελληνική startup, που έχει ανταγωνιστή στις ΗΠΑ ή στην Ιαπωνία χρειάζεται να προσλάβει δικηγόρους για να αναπτυχθεί, φαντάζεστε ποια πλευρά θα είναι πιο αποτελεσματική και καινοτόμα”, ήταν το χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο Jeremy Rollison, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Microsoft, αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ο κ. Rollison, εξήγησε πως το πλαίσιο με το οποίο οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφώνονται, έχει πολλαπλές απαιτήσεις, ενώ είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται ραγδαία. “Είναι δύσκολο να έχουμε καθαρούς κανόνες, να υπάρχει ισορροπία, όμως, στο τέλος της μέρας θέλουμε να έχουμε διασφαλίσει ότι αυτοί οι κανόνες ωφελούν και την ελεύθερη χρήση των τεχνολογιών”, επισήμανε.

Η Julie Dillman, Digital Transformation Officer, Chubb, αναφέρθηκε στο ρόλο των γυναικών σε εταιρείες τεχνολογίας. “Δεν είναι μόνο η εργασία των γυναικών στην τεχνολογία όπου δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες και ευκαιρίες για αυτές, αλλά εξακολουθεί να είναι πρόβλημα γενικότερα σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας”. Επίσης, αναφέρθηκε στα ψηφιακά κέντρα που δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για τα αποτελέσματα και τόνισε ότι τουλάχιστον 500 άτομα θα εργάζονται σε αυτά στα επόμενα τρία χρόνια.

Την άποψη ότι η παγκόσμια βιομηχανία της τεχνολογίας βρίσκεται σε σημείο καμπής και ότι οι νικητές των επόμενων λίγων χρόνων στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι κυρίαρχοι τον επόμενο αιώνα, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Scale AΙ», Michael Kratsios, 4ος Διευθυντής Τεχνολογίας των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι: “είναι κρίσιμο όποιος θέλει να κάνει τα πράγματα σωστά, να αρχίσει σήμερα.” Παράλληλα επισήμανε το γεγονός ότι στη δύση συγκεντρώνονται σήμερα οι κορυφαίοι παίκτες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αφού το top 3 έως 5 του κλάδου προέρχεται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ – εταιρείες όπως η DeepMind στο Λονδίνο και μεγάλοι παίκτες της Silicon Valley.

Για τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην Εκπαίδευση από την Τεχνητή Νοημοσύνη μίλησε ο Διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ, Μιχάλης Μπλέτσας. Τόνισε ότι εάν έκανε μάθημα θα έβαζε τους φοιτητές άμεσα να κάνουν μια εργασία χρησιμοποιώντας το ChatGPT και στη συνέχεια να τη διορθώσουν για να μάθουν να το χρησιμοποιούν δημιουργικά. Αναφερόμενος στον ευρύτερο στόχο που πρέπει να έχει το εκπαιδευτικό σύστημα, σημείωσε ότι παλαιότερα ξεκινούσαμε με την απάντηση στο μυαλό μας ενώ πλέον πρόκληση είναι να κάνουμε τη σωστή ερώτηση.

Την άποψη ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να δράσει συμπεριληπτικά για τα άτομα με αναπηρία, διατύπωσε η Sara Minkara, Special Advisor on International Disability Rights, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, U.S. Department of State. Επισήμανε ειδικότερα, ότι πρέπει να δημιουργηθεί Τεχνητή Νοημοσύνη που να βοηθάει στην ενσωμάτωση και προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία προκειμένου να μην περιθωριοποιούνται περισσότερο. Έθεσε μάλιστα ως παράδειγμα την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, η οποία όμως δεν ανιχνεύει άτομα με αμαξίδια στον δρόμο, κάτι που δείχνει ότι στον σχεδιασμό του αυτοκινήτου δεν έλαβαν υπόψη ΑΜΕΑ.

Την εκτίμηση ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει μέτριες προς χαμηλές επιδόσεις στην “παραγωγή” ανθρώπινου δυναμικού με ταλέντο διατύπωσε o Managing Director της PwC Greece, Χάρης Τσαβδάρης. Τόνισε ότι οι εταιρίες δεν αναζητούν προσωπικό που θα είναι σε θέση να παράξει κάτι σε δύο μήνες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου που αναπτύχθηκε για την αυξανόμενη ζήτηση επιστημόνων πληροφορικής στην αγορά εργασίας, εμπειρογνώμονες τόνισαν τα εξής:

· H ανάγκη για επαγγελματίες πληροφορικής αυξάνεται, με εκτιμήσεις ότι σύντομα ένας στους επτά αποφοίτους πανεπιστημίων θα έχει σχετικό πτυχίο.

· H τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ενσωματωθεί στη διδασκαλία, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιστήμης πληροφορικής και αντανακλά την ανάγκη για εξελιγμένες δεξιότητες.

· H πληροφορική είναι “εκκολαπτήριο” άλλων επιστημών και έχει κρίσιμο ρόλο σε πολλούς τομείς, όπως η Φυσική στο 19ο αιώνα.

· H πληροφορική πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να ενσωματωθεί σε διάφορους τομείς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

