Τρείς νέες διεθνείς διακρίσεις για τη V+O στα IPRA GOLDEN WORLD AWARDS 2023

Για τη στρατηγική, τη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα με μετρήσιμα KPIs, διακρίθηκε η V+O στο Διεθνή Θεσμό IPRA Golden World Awards (GWA), για 4η συνεχόμενη χρονιά, λαμβάνοντας 3 χρυσά βραβεία στις κατηγορίες: New Service Launch, Environmental και Event Management.

Συγκεκριμένα, οι χρυσές διακρίσεις IPRA Golden World Award for Excellence (GWA) που απέσπασε η V+O αφορούν στο project Zero Drop: An Efficient Water Protection Program της Coca-Cola Hellas στην κατηγορία «Environmental», στο project Mastercard’s Culinary Initiatives in Greece στην κατηγορία «New Service Launch», καθώς και στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη διοργάνωση του λανσαρίσματος του Caffe Vergnano στην Ελληνική αγορά, σε συνεργασία με την Unlimited Creativity, το δημιουργικό agency του ομίλου V+O, στην κατηγορία «Event Management».

Η V+O αποτελεί τη μοναδική, έως σήμερα, ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία Συμβούλων Επικοινωνίας που έχει αποσπάσει συνολικά 12 Διεθνή Βραβεία Αριστείας IPRA GWA τα τελευταία 10 χρόνια. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι στη φετινή διοργάνωση η V+O συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρείες που απέσπασαν τα περισσότερα βραβεία μεταξύ των 70 νικητών που διακρίθηκαν παγκοσμίως, σε μια χρονιά με αριθμό ρεκόρ συμμετοχών.

Η Τέτη Κανελλοπούλου, CEO της V+O Greece, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι και χαρούμενοι για τη νέα μας τριπλή διεθνή αναγνώριση, από έναν τόσο καταξιωμένο θεσμό. Ένα τεράστιο μπράβο αξίζει σε όλες τις ομάδες μας που σχεδίασαν έργα στρατηγικής επικοινωνίας με εξαιρετικά αποτελέσματα και διακρίθηκαν σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, επίσης, στους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια και μας δίνουν το κίνητρο να δημιουργούμε και να τολμάμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Είναι σπουδαίο να μετράμε, ως ομάδα, 12 Βραβεία Αριστείας τα τελευταία χρόνια, καθώς και να βρισκόμαστε, φέτος, ανάμεσα στις εταιρείες που απέσπασαν τα περισσότερα βραβεία. Είναι μια μεγάλη επιτυχία των ανθρώπων μας, οι οποίοι με πάθος, δημιουργικότητα, ομαδικότητα και αφοσίωση δημιουργούν σκέψη και αξία για τους πελάτες μας καθημερινά».