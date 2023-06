Το νέο τεύχος ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ των My market φέρνει το καλοκαίρι στα χέρια σου!

Φρέσκο, δροσερό, αισιόδοξο και άκρως καλοκαιρινό, το νέο τεύχος του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ των My market έρχεται με προτάσεις ανανέωσης και πρωτότυπες ιδέες που θα μας φτιάξουν το κέφι και θα κάνουν το καλοκαίρι μας μοναδικό. Στο βουνό ή τη θάλασσα, την πόλη ή το χωριό, τα καλοκαίρια μας αξίζουν να είναι ξεχωριστά και το νέο τεύχος του περιοδικού είναι εδώ για αυτό! Προτάσεις για νέους προορισμούς, ιδέες για καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού, και όπως πάντα λαχταριστές συνταγές για όλες τις προτιμήσεις, είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα μας απορροφήσουν ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του.

Ό,τι κι αν σημαίνει για τον καθένα μας το καλοκαίρι, αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε αυτά που αγαπάμε με τους δικούς μας ανθρώπους δίνοντας αξία στην κάθε στιγμή: Μουσικές, βόλτες, ταξίδια, βιβλία, παιχνίδια, wine nights με φίλους, συνταγές με καλοκαιρινά φρούτα, δροσερές σαλάτες, θαλασσινές γεύσεις. Όλα είναι εδώ. Σε ένα περιοδικό γεμάτο καλοκαίρι!

Το περιοδικό διατίθεται σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων My market, αλλά και στο e-shop στη συμβολική τιμή των 0,40€, που προσφέρονται για καλό σκοπό μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας των My market, με τίτλο +πράττω (συμπράττω).

Τα My market είναι μία αμιγώς ελληνική αλυσίδα super market με 233 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1976. Το 2021 εισήλθαν στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς, μέσω του μοντέλου franchising και την ονομασία: My market Local. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η εταιρεία δραστηριοποιείται με συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Τα My market συνεργάζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Βασικό σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια ήταν και εξακολουθεί να είναι ο σεβασμός στον πελάτη, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, η Βιώσιμη Ανάπτυξη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με πολλαπλούς και πολυδιάστατους τρόπους.

Το +πράττω

Στα My market, λειτουργούμε ως αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Έχοντας απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης μας, αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες μας και τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «+πράττω» από το 2008, προσφέρουμε σταθερά και με συνέπεια τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε ευπαθείς ομάδες, Ιδρύματα και επιλεγμένους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που στηρίζουν ουσιαστικά το παιδί και την οικογένεια. Από το 2021, το πρόγραμμα δωρεών στηρίζεται από τα έσοδα του περιοδικού ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, το οποίο διατίθεται στα ταμεία των My market και στο eshop. Μέχρι σήμερα, με το πρόγραμμα «+πράττω» έχουμε πετύχει να προσφέρουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε χιλιάδες συνανθρώπους μας, ενώ για το 2022, στηρίξαμε 110 φορείς με 140 δωρεές.