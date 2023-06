Η ISOMAT χρωματίζει… τα Σχολεία της Ελλάδας!

Η ISOMAT, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ISOMAT από καρδιάς» και της επιμέρους δράσης για τη στήριξη της νέας γενιάς «ISOMAT FOR THE NEW GEN», επεκτείνει την ενέργεια «Χρώμα στα Σχολεία» σε «Χρώμα στα Σχολεία– ISOMAT & Partners», εμπλέκοντας πλέον σε αυτήν και τους συνεργάτες της από το δίκτυο καταστημάτων πώλησης των προϊόντων της.

Έχοντας ήδη υλοποιήσει με επιτυχία τα τελευταία 4 χρόνια την ενέργεια «Χρώμα στα Σχολεία» σε πολλές περιοχές της χώρας και μετρώντας έως σήμερα πάνω από 150 σχολεία που αναβαθμίστηκαν αισθητικά με τα απαραίτητα υλικά για επισκευή και βαφή από την ISOMAT, η εταιρεία προχωρά σε νέα εφαρμογή της ενέργειας, με τίτλο «Χρώμα στα Σχολεία – ISOMAT & Partners», αυτή τη φορά με την ενεργή εμπλοκή των συνεργατών της από όλη την Ελλάδα. Με όραμα την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών για μία καθημερινότητα πιο ευχάριστη, ασφαλή και δημιουργική για τα παιδιά, η ISOMAT δωρίζει τα χρώματα που θα εμπνεύσουν και θα δώσουν ζωή σε σχολεία περιοχών της χώρας με αυξημένες ανάγκες. Με την έναρξη της ανανεωμένης δράσης, η ISOMAT θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, με τα πρώτα σχολεία να έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους στους τοπικούς συνεργάτες.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει το θετικό κοινωνικό της «αποτύπωμα» και να δώσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις έννοιες της συνεργατικότητας και τη συνδημιουργίας, ενδυναμώνοντας έτσι τη συμβολή της στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και θέτοντας σε πρώτο πλάνο την κοινωνική ευθύνη ως κομμάτι της ESG στρατηγικής της (Environmental, Social, Governance) και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας γενικότερα.

Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει επίσης στην καλλιέργεια κοινής κουλτούρας με τους συνεργάτες της και στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες, αναβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον των μαθητών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας και συμβάλλοντας έτσι σε πιο δημιουργική μάθηση.

Η ISOMAT, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία θα συνεχίσει να στηρίζει «από καρδιάς» τη νέα γενιά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας με ποικίλες δράσεις, αποσκοπώντας σε ένα μέλλον με εφόδια και προοπτικές.