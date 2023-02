Ολοκληρώθηκε η 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The greek fine food exhibition

Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν την 1η ημέρα της Έκθεσης, παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμος Κεδίκογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής για θέματα Τουρισμού, κ. Θοδωρής Κουτσογιανόπουλος, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής για θέματα Αλιείας, Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής, κα Αγγελάκη Δήμητρα, αλλά και ο Τομεάρχης Καινοτομίας και Εξωστρέφειας της τιμώμενης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Σωτήρης Μπάτος. Επιπλέον, τα εγκαίνια της έκθεσης τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Μπίλλης Απόστολος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κ. Ζαννετίδης Φιλήμονας, η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, Περιφέρεια Κρήτης, κα Ειρήνη Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, κος Θεόδωρος Βασιλόπουλος.

Στην 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition 2023 συμμετείχαν 275 εταιρείες και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή και την εμπορία τροφίμων και ποτών, καθώς και 10 εταιρείες από την Ιταλία σε ειδική ενότητα. Σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα καταγράφηκαν χιλιάδες επαγγελματίες της εστίασης, του χονδρικού εμπορίου, και του ξενοδοχειακού κλάδου.

Στο πλαίσιο της ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023 πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 500 B2B ραντεβού στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Buyers Square με ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις από τον ξενοδοχειακό κλάδο, όπως HotelBrain, Mitsis Hotels, Atlantica Hotels & Resorts και Tor Hotel Group κα. Από τον κλάδο της εστίασης, όπως Τρια Δελτα ΑΕ, της χονδρικής, όπως Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Market In, Metro AEBE, Ok any Time Market, ΑΝΕΔΙΚ ΑΕ, κανάλια διανομής και εταιρείες εξαγωγών, όπως AK INTERNATIONAL, ΘΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΕ, IREMIA, s.r.o. | Greek Market, P&P PROKOPIOU TRADING LTD, Dal Mare Group, EMPORIO EGNATIA και πολλές ακόμη επιχειρήσεις.

Στο stage του “Μαγειρεύουμε Ελλάδα” με κεντρική παρουσιάστρια την κα Ευα Παρακεντάκη και συντονιστή τον chef Κώστα Μπουγιούρη, πραγματοποιήθηκαν 22 γαστρονομικά δρώμενα από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας, ενώ βραβευμένοι chef παρουσίασαν μοναδικά signature πιάτα και τεχνικές μαγειρικής.

Παράλληλα, στην ενότητα Food Expert Stories παρουσιάστηκαν δωρεάν workshops σε σύγχρονες θεματικές με έμφαση στον τοπικό παραγωγό, καθώς και panel συζήτησης με τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών.

Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών η τελετή απονομής των βραβείων ποιότητας και γεύσης AFFA 2023, αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί άμεσα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εκθέτες και επισκέπτες της έκθεσης που, παρά τις καιρικές συνθήκες, μας στήριξαν με την παρουσία τους.

